В центре Петербурга могут заморозить все стройки

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Управделами президента Александр Колпаков обратился к спикеру петербургского парламента Вячеславу Макарову с просьбой отсрочить вступление в силу поправок в 820 закон об охранных зонах. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на письмо чиновника. Причиной обращения стало то, что поправки ставят под угрозу реализацию проекта квартала Верховного суда в его нынешнем виде.

Как писал ранее РБК Петербург, в феврале 2016 года Управление делами президента отказалось от реализации проекта, разработанного петербургским архитектором Максимом Атаянцем, хотя проект уже был согласован с Советом по культурному наследию во главе с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко. Автором нового проекта стал архитектор Евгений Герасимов, который внес в облик будущей судейской резиденции существенные изменения. Так, в проекте Евгения Герасимова высота зданий составляет от 25 до 28 метров, а Театр танца Бориса Эйфмана достигнет в высоту 35 метров.

Однако разработанные петербургскими депутатами поправки к закону об охранных зонах радикально меняют строительные регламенты в историческом центре Петербурга. В частности, они ограничивают высоту зданий 25 метрами. Если эти ограничения вступят в силу, проект Евгения Герасимова придется серьезно корректировать.

Избежать такого сценария удастся лишь в случае, если разрешение на строительство судебного квартала будет получено раньше, чем вступят в силу поправки к 820 закону. Посодействовать этому управделами президента просит спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова. «Ввиду того, что разрешение на строительство комплекса зданий планируется получить в марте 2017 года, прошу Вашего указания <...> предусмотреть переходное положение, предусматривающее вступление в силу нормы максимальной высотности для указанного земельного участка не ранее 01.05.2017», — цитирует «Фонтанка» обращение Александра Колпакова.

Однако согласие депутатов на введение моратория поставит под удар несколько десятков девелоперских проектов, которые сейчас реализуются в историческом центре Петербурга. Застройщики в этом случае подпадают под действие другого закона — об объектах культурного наследия, — поправки к которому вступают в силу уже в ноябре 2016 года. Эти поправки устанавливают защитную зону радиусом 100 метров вокруг абсолютного большинства зданий-памятников. Вокруг архитектурных ансамблей радиус защитной зоны составит 150 метров. Наличие защитных зон исключает любое строительство в историческом центре.

Разработанные ЗакСом поправки к 820 закону должны были смягчить этот запрет, поэтому отсрочка их принятия до 1 мая 2017 года, как того требует управделами президента, приведет к приостановке девелоперских проектов в историческом центре Петербурга с ноября по май 2017 года.

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Ковалев полагает, что требования управделами абсурдны. «Получается, что в центре города сначала построят здание, а потом примут поправки, по которым это здание окажется незаконным, — сказал парламентарий РБК Петербург. — Управделами сначала опозорило нас на весь мир, отменив итоги конкурса по выбору архитектурного проекта, а теперь хочет опозорить нас еще раз. Я надеюсь, что депутаты не пойдут на этот шаг».