В МВД прокомментировали информацию о похищении тренера "Тосно"

Слухи о том, что в Москве был похищен один из тренеров «Тосно» Кирилл Гашичев не подтвердились. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД.

Фото: К.Гашичев/fctosno.ru

Ранее в СМИ сообщалось, что в гостинице «Измайлово» неизвестными был избит и похищен тренер вратарей «Тосно» Кирилл Гашичев.

«Сегодня ночью в полицию позвонила неизвестная, сообщившая о похищении тренера. Прибывшие на место вызова сотрудники полиции установили, что данная информация не соответствует действительности», - цитирует ИТАР-ТАСС источник в полиции.

А пресс-атташе футбольного клуба «Тосно» Владимир Басманов в беседе с «Чемпионатом» сообщил, что сейчас Гашичев находится в четырехдневной командировке в Москве, где проходит обязательный семинар по работе с вратарями, который организовал РФС. «Я сам звонил Гашичеву, который сообщил, что он жив и здоров, с ним всё хорошо. Факт нападения подтвердить не можем. В пятницу Гашичев вернется в расположение клуба, чтобы поехать на следующий матч тура ФНЛ с «Анжи»», - цитирует Басманова агентство.

Кирилл Гашичев тренирует вратарей молодого футбольного клуба из Ленинградской области «Тосно», который был создан в 2013г. (выступает в первенстве ФНЛ).