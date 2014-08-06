Задания по ЕГЭ будут выкладывать в открытый доступ

В скором времени задания по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ) будут выкладываться в открытый доступ. Таким образом, школьники смогут знакомиться не с примерными заданиями, а с буквальными, теми, что будут непосредственно на ЕГЭ или ОГЭ.

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В скором времени задания по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ), скорее всего, будут выкладываться в открытый доступ. Таким образом, школьники смогут знакомиться не с примерными заданиями, а с буквальными, теми, что будут непосредственно на ЕГЭ или ОГЭ.

В ответе на обращение сенатора от Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова в Минобрнауки первый заместитель министра Наталья Трертьяк сообщает, что открытый банк заданий будет модернизирован, что «позволит уже к 2015г. значительно увеличить наполнение контрольно-измерительных материалов заданиями из открытого банка, а в дальнейшем рассмотреть возможность перейти к модели формирования вариантов КИМ для проведения ЕГЭ за счет ресурса открытого банка».

До настоящего времени основным предназначением открытого банка было ознакомление обучающихся, родителей и учителей лишь с примерным содержанием заданий КИМ, а также возможность потренироваться в их выполнении.

С предложением о необходимости публикации буквальных заданий ЕГЭ на будущий год, начиная с 2015г., к Вадиму Тюльпанову обратилась педагогическая общественность Санкт-Петербурга. В начале июля сенатор направил Министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову письмо, где предложил рассмотреть возможность размещения на официальных информационных ресурсах Министерства образования и науки Российской Федерации единой базы буквальных заданий ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год и введения этой практики с января 2015г.