В Петербурге перекрывают Новочеркасский проспект

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В Петербурге с 7 июня до 1 сентября полностью закроют для движения участок Новочеркасского проспекта в районе пересечения с Гранитной улицей. Движение трамваев сохранится. Объезд транспорта будет осуществляться по Зольной и Таллиннской улицам, а также Малоохтинскому проспекту (см. схему).

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного (КРТИ), работы проводятся в рамках подключения «Ладожского вокзала» к улично-дорожной сети Петербурга.

В КРТИ напоминают, что в рамках второго этапа предусмотрена пробивка Гранитной улицы от Новочеркасского проспекта до Уткиного переулка со строительством моста через реку Оккервиль.

На Новочеркасском проспекте генеральным подрядчиком ООО «ЛСР-Строй» будут выполняться работы по переустройству инженерных сетей газоснабжения, водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения, переустройство трамвайной линии, контактной сети и реконструкция проезжей части.

Как уже писал РБК Петербург, в прошлом году Смольный заключил соглашение с «Транспортной концессионной компанией» (ТКК — на 60% принадлежит УК «Лидер», по 10% долей — у ЛСР, ООО «МК-20СХ») о создании частной трамвайной линии в Красногвардейском районе города. Протяженность линии составит 14 км.

Первый участок линии частного трамвая в Красногвардейском районе Петербурга планируется запустить в августе 2017 года. Объем инвестиций в проект составит 33,7 млрд руб., из которых 1,3 млрд руб. выделит бюджет города.