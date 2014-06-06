Задержанная вчера в Пулково А.Шароградская улетела из России

Директор Института региональной прессы Анна Шароградская, задержанная вчера без объяснения причин в аэропорту Пулково, благополучно вылетела в США. Об этом РБК - Петербург сообщил адвокат А.Шароградской Иван Павлов.

Фото: facebook.com/asharogr

Директор Института региональной прессы Анна Шароградская, задержанная вчера без объяснения причин в аэропорту Пулково, благополучно вылетела в США. Об этом РБК - Петербург сообщил адвокат А.Шароградской Иван Павлов.

По словам адвоката, А.Шароградская намерена обжаловать действия таможенников в суде. «В настоящее время начата подготовка документов для обжалования действий сотрудников таможенной службы аэропорта в суде», - отметил он. По словам И.Павлова, жалоба будет подана в ближайшее время.

Напомним, А.Шароградская была задержана в аэропорту утром 5 июня, когда собиралась лететь в США (с пересадкой в Хельсинки) с серией лекций о состоянии российской журналистики. Ее рейс был назначен на 12:55 мск, однако женщину сняли с рейса и задержали без всяких объяснений. После задержания А.Шароградская провела в комнате досмотра аэропорта четыре часа, в ходе которых у нее изъяли ноутбук и другие носители информации. Кроме того, к ней не допустили адвоката. Затем в аэропорт должны были, якобы, приехать сотрудники ФСБ. При этом в беседе с корреспондентом РБК-Петербург представители Управления ФСБ по Петербургу заявили, что их ведомство "никакого отношения к этому делу не имеет".

Сама А.Шароградская в многочисленных интервью отмечает, что связывает свое задержание с тем, что 26 мая институт обратился в Куйбышевский районный суд Петербурга с просьбой признать незаконными действия заместителя прокурора Центрального района А.Каменского и прокуратуры, которые проводят повторную проверку организации. В последние месяцы организация подверглась внеплановым проверкам со стороны прокуратуры и МЧС, которые практически парализовали ее работу, отмечают сотрудники учреждения.

Сегодня Совет по правам человека при президенте РФ обратился к прокурору Петербурга по поводу задержания А.Шароградской. Письмо главе петербургского надзорного ведомства Александру Литвиненко опубликовано на официальном сайте совета. "Совет просит Вас, уважаемый Сергей Васильевич, дать указание самым внимательным образом проверить данную информацию. Совет был бы крайне признателен за информирование о результатах рассмотрения данного обращения и принятых мерах", - говорится в обращении.

Институт региональной прессы, который возглавляет А.Шароградская, основан в 1993г. и работает с журналистами и сотрудниками СМИ, преподавателями и студентами факультетов журналистики. Институт ставит своей целью развитие независимых СМИ.