Между Арменией и Азербайджаном прошли бои, сообщается о пяти погибших

На границе Армении и Азербайджана произошло боестолкновение, в результате которого погибли пятеро азербайджанских военнослужащих.

На границе Армении и Азербайджана произошло боестолкновение, в результате которого погибли пятеро азербайджанских военнослужащих.



Данные о бое, которые приводят министерства обороны обеих стран, разнятся.



В Минобороны Азербайджана заявили, что на территорию страны в районе села Ашагы Аскипара Казахского района пыталась проникнуть группа армянских диверсантов. Они были встречены огнем с азербайджанской стороны и были вынуждены отойти. Во время боестолкновения погибли четверо азербайджанских военнослужащих, еще один погиб "в результате стрельбы, открытой с безымянных высот Казахского района". Среди жертв четверо молодых людей 1993 года рождения и один 1988 года рождения. Азербайжданское минобороны утверждает при этом, что диверсанты также понесли потери.



В свою очередь министерство обороны Армении заявляет, что "вблизи села Воскепар Тавушской области диверсионная группа азербайджанских ВС численностью 15-20 человек попыталась проникнуть на территорию Армении". В результате произошедшего столкновения "с азербайджанской стороны, по предварительным данным, есть пятеро погибших, множество раненых". В Минобороны Армении не подтверждают информацию о потерях с армянской стороны – сообщается, что погибших и раненых нет, передает агентство "АРМИНФО".



В армянском оборонном ведомстве также отмечают, что еще одно столкновение с азербайджанскими военнослужащими произошло утром 4 июня 2012г. на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. Тогда, по данным Минобороны Армении, погибли трое армянских солдат, еще пять человек были ранены.



Также сообщается, что 18 июня 2012г. в Париже состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана, во время которой будет обсуждаться урегулирование нагорно-карабахского конфликта, а также недавние вооруженные инциденты.