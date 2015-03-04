Петербургские автодилеры прощаются с людьми

Петербургские автодилеры стали сокращать штат. Некоторые увольняют сотрудников и закрывают салоны, некоторые решают перевести сотрудников на неполной рабочий день и урезают зарплату.

Оптимизация и сокращение

После ажиотажного спроса декабря 2014 года (21 тыс. авто) дилерам приходится приспосабливаться к новым реалиям. «Такого не было ни разу за 20 лет, и, видимо, никогда больше не будет», - сказал о продажах автомобилей в декабре 2014 года председатель совета директоров ГК «Вагнер» Александр Иванов. «Мы продали все, что было, включая автомобили, которые не могли продать так долго, что уже и не надеялись. Покупатель даже не спрашивал, сколько стоит машина, которую он берет», - продолжил он.

Уже в январе в Петербурге было продано всего 8,5 тысяч автомобилей, падение на 23% к январю прошлого года. Некоторые дилеры начали уже сокращать персонал, другие - затраты на закупку допоборудования.

На сокращения уже решилось руководство компании «НеваАвтоком» (старейший официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге), говорят участники рынка. «Из 12 сотрудников 10 уволили, еще двоих перевели на работу по полдня», - говорит источник РБК Петербург. В самой компании информацию об увольнениях предоставить не смогли.

Лишаются работы и сотрудники центра «Лаура-Купчино», который сейчас находится в стадии банкротства. Дилерский центр занимался, в основном, продажей и обслуживанием брендов GM: Opel, Chevrolet и Cadillac, а также марок SsangYong и Suzuki. Большинство сотрудников, работавших в нем, написали заявление об увольнении по собственному желанию.

Не исключают «работы со штатом» и в ГК «Вагнер». По словам председателя совета директоров компании Александра Иванова, это единственный способ оптимизации сегодня. Речь здесь идет не обязательно о сокращениях, но и о переходе на неполный рабочий день. «Возможно, при дальнейшем спаде продаж, как временная мера, перевод на неполную занятость», - сказал он в беседе с РБК Петербург.

С ним соглашаются и представители других дилерских центров. Некоторые из них добавляют еще одну меру оптимизации - сокращение зарплат.

В «Рольфе» уточняют, что задумываться о сокращении штата вынуждены, прежде всего, те дилеры, у которых он был слишком сильно раздут раньше, а вот сокращение зарплат неизбежно для всех. «Автоцентры компании «Рольф» вошли в 2015 год со сбалансированным штатом сотрудников. При этом зарплата большинства сотрудников дилерских центров состоит из оклада и премиальной части, связанной с результатами работы. Если, например, для отделов продаж окончание прошлого года было весьма успешным как с точки зрения объемов продаж, так и с точки зрения возможности заработать, то сегодня падение рынка, к сожалению, приводит к сокращению зарплат у менеджеров по продажам», - говорит директор дилерских центров «Jaguar Land Rover Автопрайм» и «Jaguar Land Rover Октябрьская» (ГК «Рольф») Максим Вирченко.

Пять путей

Интересно, что эксперты автомобильного рынка, в отличие от дилеров, не видят необходимости замыкаться на оптимизации своего бизнеса. «Существует пять основных стратегий работы в кризис, - говорит управляющий партнер «Университета продаж» Виталий Новиков. - Первая из них и наиболее очевидная - «схлопывание» - когда мы падаем по марже, по затратам, ресурсам, сжимаем все, что можно. По этому пути пойдет большинство дилеров. «Вторая - идем в новые ниши и рынки, то есть продаем тем, кто может купить. Например, раньше все дилеры хотели продавать новые машины, а сейчас уже и «вторичка» идет. И многие делают на нее ставку», - добавляет он.

«Третье - интенсификация - просто в два раза больше работать. Другое дело, что это непросто - надо людей к этому мотивировать, искать способы привлечь людей. Четвертая стратегия - захват рынка. Пятая стратегия - импортозамещение», - завершает эксперт.

Что касается поиска новых ниш, то это направление многие дилеры действительно считают перспективным. Так, в сегменте автомобилей с пробегом, несмотря на общий спад продаж, по итогам года наблюдался значительный рост. Согласно данным «Автостата», в 2014 году по схеме trade-in официальными дилерами было продано 270 тысяч автомобилей, что на 20% больше, чем в 2013 году. Таким образом, каждый восьмой новый автомобиль в России был продан с зачетом стоимости подержанного, констатируют аналитики. По данным ГК «Рольф», за год в Петербурге компанией было продано свыше 7 тысяч поддержанных автомобилей (это +43% к 2013 году).

Третий путь, о котором упоминали эксперты, это повышение эффективности работы. Так, компания «Рольф» будет фокусировать внимание на послепродажном обслуживании: благодаря правильной организации бизнес-процессов автоцентры могут практически полностью покрывать издержки за счет сервиса, говорят в компании. «Мы видим, что продажи не остановились, в случае с автомобилями такого просто не бывает, - говорит В.Новиков. - Автосалоны по прежнему являются центром притяжения - люди заходят и если клиентов стало меньше, то средний чек по ним должен стать больше».

При этом эксперты не устают говорить, что все это временные меры. В целом они прогнозируют падение продаж на этот год. По словам директора Аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, продажи автомобилей в России в 2015 году при развитии пессимистичного сценария могут сократиться вдвое - до 1 млн проданных автомобилей. При более благоприятном развитии событий падение может составить от 30 до 40%. «Если правительство страны не станет запускать решительных мер поддержки отрасли, то падение не остановить. Между тем, снижение авторынка на 30% равнозначно падению ВВП страны на 0,5%, а каждая непроданная тысяча автомобилей – это банкротство одного автосалона», - говорит М.Вирченко из ГК «Рольф».

Ольга Зарубина