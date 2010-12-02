В Коми совершил аварийную посадку пассажирский самолет

В Республике Коми совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший чартерный рейс по маршруту Усинск - Самара. Для расследования инцидента создана специальная комиссия, в которую вошли представители Северо-Западной транспортной прокуратуры и сотрудники следственных органов.

В Республике Коми совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший чартерный рейс по маршруту Усинск - Самара. Для расследования инцидента создана специальная комиссия, в которую вошли представители Северо-Западной транспортной прокуратуры и сотрудники следственных органов.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, по предварительным данным, аварийная посадка обошлась без жертв. На борту самолета находились 26 пассажиров и 5 членов экипажа.

Прокурорская проверка установила, что во время полета Ан-26 на высоте свыше пяти километров в самолете отказал триммер элерона (отклоняющаяся поверхность в хвостовой части судна, которая служит для уменьшения усилий в системе управления). Экипаж принял решение совершить аварийную посадку в Сыктывкаре.

Напомним, в сентябре этого года в Коми совершил аварийную посадку самолет Ту-154М, следовавший из аэропорта Полярный (Якутия) в московский аэропорт Домодедово.

У лайнера отказали сразу все навигационные приборы, системы электропитания и радиосвязи - посадить самолет и избежать жертв (на борту было 72 пассажира и 9 членов экипажа) удалось только благодаря мастерству пилотов. Экипаж посадил лайнер без помощи приборов, на повышенной скорости и к тому же на аэродроме Ижмы, рассчитанном на маломоторную авиацию и не способном принимать большие воздушные суда.

Героизм летчиков высоко оценили власти: президент РФ Дмитрий Медведев лично наградил экипаж Ту-154, присвоив звание Героя России пилотам Андрею Ламанову и Евгению Новоселову, а остальным членам экипажа - Орден Мужества.