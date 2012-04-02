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СК РФ расставил приоритеты: к авиакатастрофе могла привести неисправность судна
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СК РФ расставил приоритеты: к авиакатастрофе могла привести неисправность судна
Санкт-Петербург и область, 02 апр 2012, 16:08
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СК РФ расставил приоритеты: к авиакатастрофе могла привести неисправность судна
В качестве приоритетной версии крушения пассажирского самолета ATR 72 под Тюменью следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна.

В качестве приоритетной версии крушения пассажирского самолета ATR 72 под Тюменью следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, версия теракта на данный момент полностью исключается, исходя из характера разрушений самолета.

Другими версиями, которые следствие по-прежнему рассматривает, являются ошибки пилотов либо наземных служб. Однако в пользу технической неисправности ATR 72 говорят свидетельства очевидцев, которые на допросе показали, что в момент падения самолета был виден дым из его двигателей. Эту версию подтверждают и действия экипажа, который фактически сразу после взлета развернулся в сторону аэропорта Тюмени.

"Но назвать точные причины катастрофы самолета следствие сможет после получения результатов расшифровки "черных ящиков", заключения ряда сложных комплексных экспертиз и проведения других необходимых следственных действий", – отметили в СК.

В ходе осмотра места происшествия к настоящему времени обнаружены бортовые самописцы, которые находятся в хорошем техническом состоянии. Они уже осмотрены следователями и в ближайшее время будут переданы для расшифровки специалистам Межгосударственного авиационного комитета.

Кабина пилотов сохранилась в хорошем состоянии, и сейчас следователи снимают показатели с приборов – это также поможет в установлении причин катастрофы. Кроме этого проводятся выемки документации в аэропортах убытия и прибытия воздушного судна в Тюмени и в Сургуте, изымаются записи переговоров членов экипажа с диспетчерами.

Также изымается документация в обслуживающей компании "ЮТэйр-инженеринг", которая должна следить за техническим состоянием воздушного судна. Разбившийся авиалайнер был выпущен в 1991г., введен в эксплуатацию в 1992г.. Самолет налетал 35 тыс. часов. Последнее серьезное техническое обслуживание самолет проходил в Германии в 2010г., а плановое техобслуживание он прошел в Тюмени два месяца назад.

Для проведения экспертизы изъяты образцы топлива с упавшего самолета, а также из емкости, из которой он заправлялся в аэропорту Тюмени.

Напомним, утром 2 апреля при взлете в тюменском аэропорту Рощино разбился пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень - Сургут. На борту воздушного судна находились 43 человека - 39 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате крушения лайнера погиб 31 человек, 12 госпитализированы с ожогами и тяжелыми травмами.

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