Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,53 EUR Нал. 70,60 69,61 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,07 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9229,10 -2,60 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,66 -1,27% DJIA 25242,55 -0,37% Nasdaq 7601,05 +0,53% FTSE 7214,02 -0,15%
Президентский совет предложил помиловать М.Ходорковского и еще 30 заключенных
Лента новостей
В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество
Президентский совет предложил помиловать М.Ходорковского и еще 30 заключенных
Санкт-Петербург и область, 02 фев 2012, 17:29
0
Президентский совет предложил помиловать М.Ходорковского и еще 30 заключенных
Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека предложил помиловать более 30 осужденных и обвиняемых, в том числе бизнесменов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека предложил помиловать более 30 осужденных и обвиняемых, в том числе бизнесменов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этом журналистам рассказал директор Института прав человека Валентин Гефтер.

Рабочая группа Совета предлагает главе государства, как действующему, так и будущему, "принять меры в отношении большого числа лиц". "Мы считаем, что если были сбои судебно-следственные, если были допущены ошибки, их нужно исправлять не только нормативно, но и человечески, и гуманно", - считает В.Гефтер.

Кроме М.Ходорковского и П.Лебедева Совет предложил помиловать члена "Другой России" Таисию Осипову, а также еще восемь человек, которых приговорили к тюремному сроку в связи с их гражданской активностью и участием в протестах. Кроме того, в этот список вошли пятеро ученых и 12 предпринимателей.

Напомним, в декабре 2011г. рабочая группа Совета, изучавшая уголовное дело М.Ходорковского и П.Лебедева, выявила многочисленные факты нарушения следствием и судом основных принципов уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

В частности, рабочая группа выявила отсутствие в их деяниях признаков присвоения и растраты, так как данные действия были совершены с помощью сделок купли-продажи, то есть возмездных действий (хищение же предполагает безвозмездность изъятия имущества). Также в документе отмечается недопустимость наказания фигурантов дела фактически дважды за одно и то же деяние. Речь идет о том, что по первому приговору бизнесмены были осуждены за неуплату налогов с имущества, которое, как выяснилось во втором уголовном деле, было похищено.

Кроме этого, при рассмотрении дела были нарушены принципы рассмотрения дела судьей, к подсудности которого оно отнесено законом, принципов независимости и объективности суда, состязательности и равноправия сторон, презумпции невиновности.

Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
А.Кудрин: финансовая помощь "Ланта-тур" — эхо экономической политики СССР Санкт-Петербург и область
Депутаты Госдумы заподозрили "Эхо Москвы", опубликовавшее письмо Б.Березовского, в экстремизме Санкт-Петербург и область
В.Путин обещает вывести Россию в "двадцатку" — с нынешнего 120-го места в рейтинге бизнес-условий Санкт-Петербург и область
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.