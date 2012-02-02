Президентский совет предложил помиловать М.Ходорковского и еще 30 заключенных

Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека предложил помиловать более 30 осужденных и обвиняемых, в том числе бизнесменов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека предложил помиловать более 30 осужденных и обвиняемых, в том числе бизнесменов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этом журналистам рассказал директор Института прав человека Валентин Гефтер.



Рабочая группа Совета предлагает главе государства, как действующему, так и будущему, "принять меры в отношении большого числа лиц". "Мы считаем, что если были сбои судебно-следственные, если были допущены ошибки, их нужно исправлять не только нормативно, но и человечески, и гуманно", - считает В.Гефтер.



Кроме М.Ходорковского и П.Лебедева Совет предложил помиловать члена "Другой России" Таисию Осипову, а также еще восемь человек, которых приговорили к тюремному сроку в связи с их гражданской активностью и участием в протестах. Кроме того, в этот список вошли пятеро ученых и 12 предпринимателей.



Напомним, в декабре 2011г. рабочая группа Совета, изучавшая уголовное дело М.Ходорковского и П.Лебедева, выявила многочисленные факты нарушения следствием и судом основных принципов уголовного и уголовно-процессуального законодательства.



В частности, рабочая группа выявила отсутствие в их деяниях признаков присвоения и растраты, так как данные действия были совершены с помощью сделок купли-продажи, то есть возмездных действий (хищение же предполагает безвозмездность изъятия имущества). Также в документе отмечается недопустимость наказания фигурантов дела фактически дважды за одно и то же деяние. Речь идет о том, что по первому приговору бизнесмены были осуждены за неуплату налогов с имущества, которое, как выяснилось во втором уголовном деле, было похищено.



Кроме этого, при рассмотрении дела были нарушены принципы рассмотрения дела судьей, к подсудности которого оно отнесено законом, принципов независимости и объективности суда, состязательности и равноправия сторон, презумпции невиновности.