Петербургское метро в праздничную ночь будет работать круглосуточно

Петербургский метрополитен в ночь с 1 на 2 мая будет работать круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Петербургский метрополитен в ночь с 1 на 2 мая будет работать круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, в ночь с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая будут работать ночные автобусы. Они будут курсировать с 0:00 до 6:00 мск через каждые полчаса с учетом разводки мостов.

Проезд на ночном метро и ночных автобусах можно оплатить только за наличный расчет по разовому тарифу (28 и 25 руб.).