С дрейфующей льдины в Финском заливе спасли 200 рыбаков

В Кингисеппском районе Ленинградской области на оторвавшейся от берега льдине оказались более 250 рыбаков. Спасатели сняли с дрейфующей льдины 100 из них. По данным пресс-службы областного управления МЧС, в настоящее время продолжается операция по спасению еще около 50 человек.

В Кингисеппском районе Ленинградской области на оторвавшейся от берега льдине оказались более 250 рыбаков. Спасатели сняли с дрейфующей льдины 100 из них. По данным пресс-службы областного управления МЧС, в настоящее время продолжается операция по спасению еще около 50 человек.

Сообщение об отрыве льдины с рыбаками-любителями поступило на пульт спасателей сегодня в 10:15 мск. Как сообщалось в заявке, на льдине находятся порядка 250 человек. Площадь льдины, по оценке спасателей, не менее 2 кв. Отрыв ледяной громадины произошел около поселка Ручьи в месте несанкционированного лова рыбы. Трещина составляет 20 м.

На место происшествия были направлены катер на воздушной подушке "Аэробот" регионального поисково-спасательного отряда, четыре рыболовецких бота и оперативная группа областного МЧС.

Напомним, в текущем году это уже не первый случай, когда заложниками дрейфующей льдины стали десятки рыбаков. Так, несколькими днями ранее, 28 марта, спасители сняли с отколовшейся льдины 62 человека.

В марте 2009 года на льдине, оторвавшейся в районе Усть-Луги, оказались сразу 800 человек. Лишь некоторым из них удалось перепрыгнуть на берег в тот момент, как только лед начал откалываться от земли. В спасении рыбаков были задействованы десятки людей и единиц техники.

Сотрудники МЧС напоминают, что в весенний период выход на лед смертельно опасен.