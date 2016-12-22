Первый в Петербурге частный трамвай начнет возить пассажиров бесплатно

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«Уже 7 марта частный трамвай «Чижик» начнет перевозить пассажиров. В течение марта проезд в частном трамвае будет для всех бесплатным», — сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Вчера он лично проехал по всему маршруту первого этапа частной трамвайной линии. В целом «Чижик» к сдаче готов, сообщил чиновник, но обратил внимание на ряд недостатков в реализации проекта.

В частности, Албин обратил внимание представителей Транспортной концессионной компании (ТКК), которая реализует проект, на «необходимость завершения работ на посадочных платформах, уборки строительного мусора по всей протяженности маршрута, проведения зимнего благоустройства территории и подготовки всех документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

Как уже сообщал РБК Петербург, завершение проекта неоднократно переносилось. Первоначально планировалось, что «Чижик» будет запущен до конца 2017 года, но вынуждены были его отложить до 1 марта 2018 года. Однако к этому сроку удалось осуществить только технический запуск первого этапа трамвайной линии.

Сегодня на коллегии Комитета по транспорту председатель комитета Александр Головин назвал проект «Чижика» «злополучным». Ранее недовольство концессионером высказывал и Игорь Албин. «Если 1 марта «Чижик» никуда не поедет, у города будет другой партнер в проекте», — говорил Албин представителям ТКК и Группы ЛСР, которая входит в состав консорциума.

«Проект тяжелый технологически, в черте города нужно проложить новую линию. Начинаешь копать — обнаруживается подземная река. Приходится тормозить строительство, заниматься незапланированными работами. Это сложно. Пришлось даже сменить команду по ходу проекта. Мы его закончим, но ничего особо не заработаем. Я взялся за этот проект, потому что хотел улучшить транспортное сообщение в городе, в том числе для наших проектов. Увы, чиновники оказались очень тугие на быстрые и объективные решения люди. В итоге получается, что по объему трудозатрат проект не соответствует ориентирам по доходности. Мы тратим очень много времени и сил наших специалистов на него. Не думаю, что, закончив с трамваем, будем заниматься другими инфраструктурными проектами», — объяснил в интервью «Коммерсанту» сложности проекта гендиректор Группы ЛСР Андрей Молчанов.