Снятого нижегородского викария проверят на канонические преступления

Викарий Нижегородской епархии, епископ Дальнеконстантиновский Филарет снят с должности, в отношении него проведут проверку на предмет совершения тяжких канонических преступлений. Об этом говорится в одном из журналов Священного Синода, опубликованном на сайте Московского патриархата РПЦ.

Журнал составлен по итогам дискуссий о положении дел в Нижегородской епархии

«Освободить Преосвященного епископа Дальнеконстантиновского Филарета от должности викария Нижегородской епархии и почислить его на покой», — сказано в журнале.

Местом пребывания епископу определили Казанский Чимеевский мужской монастырь Курганской епархии под наблюдением митрополита Курганского и Белозерского Даниила.

«Управляющему делами Московской Патриархии назначить комиссию по изучению поступивших в распоряжение Московской Патриархии материалов, обвиняющих епископа Филарета в совершении тяжких канонических преступлений, и в случае подтверждения обвинений передать его дело в Высший Общецерковный Суд», — также сказано в материалах.

Материал дополняется