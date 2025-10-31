 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Снятого нижегородского викария проверят на канонические преступления

Нижегородского викария лишили поста и проверят на канонические преступления

Викарий Нижегородской епархии, епископ Дальнеконстантиновский Филарет снят с должности, в отношении него проведут проверку на предмет совершения тяжких канонических преступлений. Об этом говорится в одном из журналов Священного Синода, опубликованном на сайте Московского патриархата РПЦ.

Журнал составлен по итогам дискуссий о положении дел в Нижегородской епархии

«Освободить Преосвященного епископа Дальнеконстантиновского Филарета от должности викария Нижегородской епархии и почислить его на покой», — сказано в журнале.

Местом пребывания епископу определили Казанский Чимеевский мужской монастырь Курганской епархии под наблюдением митрополита Курганского и Белозерского Даниила.

«Управляющему делами Московской Патриархии назначить комиссию по изучению поступивших в распоряжение Московской Патриархии материалов, обвиняющих епископа Филарета в совершении тяжких канонических преступлений, и в случае подтверждения обвинений передать его дело в Высший Общецерковный Суд», — также сказано в материалах.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
