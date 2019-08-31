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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Ему было 46 лет, в туристической отрасли он проработал более половины жизни. Причины смерти Шершнева не сообщаются
Дмитрий Шершнев (Фото: Ассоциация туроператоров)

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании. Шершнев ушел из жизни в ночь на 31 августа на 47 году. О причинах не сообщается.

Похороны Шершнева пройдут во вторник, о времени будет сообщено позже, сообщили в АТОР.

Шершнев проработал в туристической отрасли более 25 лет, из них 18 лет — в компании Tez Tour. До назначения гендиректором занимал руководящие посты в департаменте бронирования и региональных программ, а также возглавлял департамент внутреннего туризма.

В Tez Tour назвали уход Шершнева огромной и невосполнимой утратой. Компания выразила соболезнования его родным и близким. У него остались жена и две дочери.

Tez Tour — международный туристический оператор, организующий туры из России, стран бывшего СССР и Восточной Европы. Компания была основана в 1994 году. Сегодня оператор предлагает туры более чем по 30 направялениям, среди которых — Австрия, Греция, Израиль, Доминикана, Индонезия, Китай, Куба, Мальдивы, Мексика, ОАЭ и другие.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Tez Tour
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