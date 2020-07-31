Умар Джабраилов заявил в полицию о потере ружья

Речь идет о гладкоствольном ружье марки Franchi 12-го калибра, которое Умар Джабраилов видел последний раз в 2016 году

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов обратился в полицию с заявлением о потере гладкоствольного ружья марки Franchi, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтверждает телеканал РЕН ТВ.

Оружие было потеряно в 2016 году, однако Джабраилов заявил об этом только сейчас.

«В московскую полицию поступило заявление Джабраилова Умара, временно не работающего, о том, что он в 2016 году при неизвестных обстоятельствах утерял принадлежащее ему гладкоствольное ружье марки Franchi 12-го калибра», — рассказал собеседник «РИА Новости».

В августе 2017 года Джабраилов устроил стрельбу в номере гостиницы Four Seasons на Охотном Ряду в Москве, после чего он был задержан. Стрелял Джабраилов из пистолета в потолок, позже он принес извинения и объяснил свое поведение переживаниями, состоянием нервного срыва и аффекта.