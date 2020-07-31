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Умар Джабраилов заявил в полицию о потере ружья

Речь идет о гладкоствольном ружье марки Franchi 12-го калибра, которое Умар Джабраилов видел последний раз в 2016 году

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов обратился в полицию с заявлением о потере гладкоствольного ружья марки Franchi, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтверждает телеканал РЕН ТВ.

Оружие было потеряно в 2016 году, однако Джабраилов заявил об этом только сейчас.

«В московскую полицию поступило заявление Джабраилова Умара, временно не работающего, о том, что он в 2016 году при неизвестных обстоятельствах утерял принадлежащее ему гладкоствольное ружье марки Franchi 12-го калибра», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Умар Джабраилов после стрельбы в Four Seasons купил тир «Патриот»
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Умар Джабраилов

В августе 2017 года Джабраилов устроил стрельбу в номере гостиницы Four Seasons на Охотном Ряду в Москве, после чего он был задержан. Стрелял Джабраилов из пистолета в потолок, позже он принес извинения и объяснил свое поведение переживаниями, состоянием нервного срыва и аффекта.

В номере отеля был также обнаружен порошок белого цвета, экспертиза показала, что экс-сенатор употреблял наркотики. Суд оштрафовал его на 4 тыс. руб. за административное правонарушение.

В ноябре 2017 года Тверской суд Москвы признал его виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия, и назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб. Джабраилов, комментируя решение суда, заявил тогда: «Я более чем доволен приговором».

Суд назначил Джабраилову штраф в полмиллиона рублей за стрельбу в отеле
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Умар Джабраилов&nbsp;

В июле 2018 года Джабраилова исключили из «Единой России».

В апреле 2020 года он попал в НИИ Склифосовского, телеканал РЕН ТВ сообщил тогда, что он попытался покончить с собой. По данным Telegram-канала Mash, Джабраилова увезли в НИИ Склифосовского с ранениями рук. Отмечалось, что к приезду скорой бизнесмен замотал порезы полотенцем, объяснив произошедшее шоковым состоянием.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Умар Джабраилов, охотничье ружье, полиция
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