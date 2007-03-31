А.Тулеев: Причина аварии на "Ульяновской" - халатность

Оборудование автоматической газовой защиты на шахте "Ульяновская" было умышленно заблокировано. Такое заявление сделал сегодня губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Проектировщики занизили объемы газовыделения угольного пласта "Ульяновской", а эксперты по халатности эти ошибки не выявили, подчеркнул глава региона.

Эти выводы были сделаны по результатам собственного расследования областной администрации. Губернатор распорядился передать все собранные материалы в Госкомиссию, МЧС, Ростехнадзор и прокуратуру, передает телеканал "Вести-24".

Ранее сообщалось, что на шахте "Ульяновская" имело место грубейшее нарушение правил безопасной эксплуатации оборудования. Об этом свидетельствуют результаты предварительного расследования. Ростехнадзор отмечал, что причинами аварии могли стать проседание породы или "человеческий фактор". При этом, как указывало ведомство, состояние оборудования не могло послужить причиной взрыва метано-воздушной смеси.

Последняя комплексная проверка шахты "Ульяновская" проводилась инспекторами Ростехнадзора с 7 по 15 марта 2007г. Новое обследование было запланировано на октябрь 2007г.

Напомним, 19 марта в результате взрыва на шахте "Ульяновская" погибли 108 горняков, еще двое пропали без вести.