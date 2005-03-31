Экстремисты обстреляли офис главы ПНА М.Аббаса

Группа палестинских экстремистов обстреляла находящийся в Рамалле офис главы Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса. Палестинский лидер, который в тот момент находился внутри помещения, не пострадал, передает Europa Press.

По словам очевидцев, 15 вооруженных лиц, которые назвали себя участниками движения ФАТХ, сначала обстреляли офис М.Аббаса, а затем устроили погром в нескольких ресторанах и магазинах, расположенных рядом с офисом.

По некоторым сообщениям, напавшие на резиденцию главы ПНА, относились к боевому крылу ФАТХ – "Бригадам мучеников Аль-Аксы". Нападение предпринято для того, чтобы заставить покинуть резиденцию боевиков этой организации, скрывающихся в ней от израильского правосудия ещё со времён Ясира Арафата.

Между тем руководство "Бригад мучеников Аль-Аксы" всячески открещивается от действий своих подопечных, заявляя, что нападение на резиденцию палестинского лидера было предпринято ими самостоятельно, без санкции сверху.