Российские артисты провели новогодний концерт на авиабазе Хмеймим

На авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся новогодний концерт. Его провели артисты российской эстрады и актеры, такие как Антон и Виктория Макарские, певица Зара, ансамбль «Русская душа» и другие

Фото: instagram.com/makarskie/

Российские артисты дали новогодний концерт на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает ТАСС.

Перед военными как на отдаленных заставах, так и на центральной площадке в культурном центре авиабазы выступили Антон и Виктория Макарские, певицы Зара и Юлиана Грин, актер театра и кино Сергей Маховиков, ансамбль «Русская душа».

«Это не первое мое выступление на военной базе, но в Сирии я впервые. Я не знаю, насколько больше радости — тому, кому мы исполняем, или нам, просто пообщаться, просто пожать руку и напитаться той силой и духом, которые здесь присутствуют», — рассказал актер Антон Макарский.

https://www.instagram.com/p/BdP3Nl3B3xs/?taken-by=makarskie

Певица Зара после своего выступления передала военнослужащим письма от российских школьников с новогодними поздравлениями.

11 декабря президент Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим, где отдал приказ о выводе основной части российского воинского контингента. Это произошло спустя два с половиной года после начала военной операции В​ооруженных сил России в арабской республике. 22 декабря глава Минобороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что его приказ о выводе группировки войск выполнен.

Решение о выводе военнослужащих было принято после заявлений о полном разгроме боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).​ При этом в Сирии продолжат функционировать три российских военных объекта — авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического базирования в Тартусе, а также Центр по примирению враждующих сторон.