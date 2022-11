Умерла участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви

Ей было 79 лет. Она скончалась после непродолжительной болезни в окружении семьи

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви умерла 30 ноября на 80-м году жизни. Об этом передает The Hollywood Reporter со ссылкой на сообщение ее семьи.

По словам родных музыканта, она скончалась в больнице «после непродолжительной болезни». «Она была в окружении своей семьи», — говорится в заявлении.

Другие участники Fleetwood Mac опубликовали совместное заявление, в котором назвали ее «единственной в своем роде, особенной и безмерно талантливой».

«Нет слов, чтобы описать нашу печаль в связи со смертью Кристин Макви. Она была лучшим музыкантом, который мог быть у кого-либо в группе, и лучшим другом, который мог быть у кого-либо в жизни», — отметили музыканты.

Кристин Макви родилась 12 июля 1943 в Великобритании. Она присоединилась к группе в 1970 году. Группа выпустила 29 альбомов, которые попали в чарты Billboard 200.

Как сольная исполнительница Макви была наиболее известна своими хитами 1984 года «Love Will Show Us How» и «Got a Hold on Me». Она покинула группу в 1998 году, но вернулась в нее в 2014 году.