В.Путин поручил помочь дагестанским погорельцам

Председатель правительства России Владимир Путин попросил проявить максимальную заботу о жителях дагестанского села Цибари, выгоревшего сегодня на 80%. Об этом В.Путин заявил в ходе телефонного разговора с главой Дагестана Магомедсаламом Магомедовым, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В частности, премьер попросил принять все необходимые меры по обустройству и налаживанию быта жителей села, пострадавших от пожара. Кроме того, глава правительства обратился к М.Магомедову с просьбой "сформировать список потребностей по ликвидации последствий пожара".

Крупный пожар, вспыхнувший сегодня в высокогорном селении Цибари в Центинском районе Дагестана, уничтожил 70-80% жилых домов. Всего в этом населенном пункте, расположенном на высоте более 2,4 тыс. м, насчитывается 95 строений, 88 из них жилые. В Цибари проживают 400 человек.

По данным МЧС Дагестана, все погорельцы в настоящее время размещены у родственников. Информации о жертвах и пострадавших нет.