 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ФТС сообщила о сбое в информобмене с отдельными операторами

ФТС сообщила о «затруднениях» в информационном обмене с отдельными операторами. При этом информсистема таможенных органов работает штатно
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о временных проблемах информационного обмена с отдельными информационными операторами 29 октября.

В пресс-службе ФТС уточнили, что диагностика не выявила нарушений на стороне таможенных органов информсистемы, они работают штатно.

«Совместно с операторами проводятся дальнейшие работы по диагностике каналов связи и систем информобмена», — говорится в сообщении.

Глава ФТС объявил о плане реорганизации работы таможни
Экономика
Валерий Пикалев

Аналогичные сбои ранее фиксировались весной 2023 года. 10 апреля Федеральная таможенная служба заявляла о временном сбое в информационной системе, связанной с внешними атаками.

На следующий день ФТС сообщила об устранении последствий кибератаки на IT-ресурсы службы. Тогда в пунктах пропуска инспекторы проводили таможенные операции с использованием бумажных носителей. 

На пересечении границы физическими лицами сбои в работе информсистемы не отразились, подчеркнули в ФТС.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России обладает комплексной информационной системой — Единой автоматизированной информационной системой таможенных органов (ЕАИС ТО). Эта система объединяет локальные вычислительные сети, телекоммуникационное оборудование, программное и информационное обеспечение объектов таможенных органов, обеспечивая автоматизацию всех бизнес-процессов в области таможенного дела в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ФТС таможенная система операторы
Материалы по теме
ФТС объяснила пробки у границы с Казахстаном страхом «серых» импортеров
Общество
ФТС ответила на данные о многокилометровых пробках у границы Казахстана
Общество
ФТС заявила о рекордном росте попыток незаконного вывоза наличных
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
В Чернигове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры Политика, 01:30
Первое в России производство вакцины от ВПЧ открыли в Кировской области Общество, 01:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
США заключили с Южной Кореей сделку с подлодкой и выплатой $350 млрд Политика, 00:46
ФТС сообщила о сбое в информобмене с отдельными операторами Общество, 00:30
Медведев ответил в Х на предложение испытать «Посейдон» на Бельгии Политика, 00:29
Умер востоковед Василий Михеев Общество, 00:22
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
FT узнала, что США продолжили втайне платить взносы в ВТО Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Является ли старт нового сезона НХЛ худшим в карьере Овечкина Спорт, 00:02
Аудиторы выявили 600 км автодорог, поврежденных при строительстве М12 Бизнес, 00:02
«Газпром» стал лидером рейтинга крупнейших компаний России РБК 500 Бизнес, 00:02
Рейтинг крупнейших компаний РБК 500: что он говорит об экономикеПодписка на РБК, 00:00
«Радиостанция Судного дня» передала в эфире слово «тормомозг» Политика, 29 окт, 23:51