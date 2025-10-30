ФТС сообщила о сбое в информобмене с отдельными операторами
Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о временных проблемах информационного обмена с отдельными информационными операторами 29 октября.
В пресс-службе ФТС уточнили, что диагностика не выявила нарушений на стороне таможенных органов информсистемы, они работают штатно.
«Совместно с операторами проводятся дальнейшие работы по диагностике каналов связи и систем информобмена», — говорится в сообщении.
Аналогичные сбои ранее фиксировались весной 2023 года. 10 апреля Федеральная таможенная служба заявляла о временном сбое в информационной системе, связанной с внешними атаками.
На следующий день ФТС сообщила об устранении последствий кибератаки на IT-ресурсы службы. Тогда в пунктах пропуска инспекторы проводили таможенные операции с использованием бумажных носителей.
На пересечении границы физическими лицами сбои в работе информсистемы не отразились, подчеркнули в ФТС.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России обладает комплексной информационной системой — Единой автоматизированной информационной системой таможенных органов (ЕАИС ТО). Эта система объединяет локальные вычислительные сети, телекоммуникационное оборудование, программное и информационное обеспечение объектов таможенных органов, обеспечивая автоматизацию всех бизнес-процессов в области таможенного дела в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и России.
