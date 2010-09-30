Возможного заказчика покушения на Деда Хасана нашли в Киеве

Ровшан Джаниев, которого СМИ называли возможным заказчиком покушения на криминального авторитета Деда Хасана, был задержан управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, "вора в законе" по кличке Ровшан Ленкоранский задержали в Киеве. При осмотре у него найдены два поддельных паспорта гражданина Украины и один заграничный. По факту использования заведомо фальшивых документов возбуждено уголовное дело.

Голосеевский районный суд украинской столицы 30 сентября принял решение оставить Р.Джаниева под стражей. Покушение на Деда Хасана было совершено около 21:00 мск во дворе дома на Тверской улице. В момент, когда Аслан Усоян и его телохранитель Артур Баграмян вышли из автомашины и направлялись к подъезду, неизвестный из снайперской винтовки произвел несколько выстрелов. Вор в законе и его охранник выжили.