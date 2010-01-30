В Иркутской обл. сгорели 22 автобуса на 200 млн руб.

Крупный пожар произошел сегодня в Ангарске Иркутской обл. ЧП случилось на территории МУП "Жилищно-эксплутационный трест N2", сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Как уточнили в ведомстве, площадь возгорания в одноэтажном железобетонном гаражном боксе составила 1,2 тыс. кв. м. В результате огнем уничтожены 22 автобуса КАВЗ и пять мусоровозов ЗИЛ и КАМАЗ. Пять автобусов удалось спасти.

Сообщается также, что в гараже произошло обрушение части перекрытий. Пострадавших нет. По предварительным данным, ущерб оценивается почти в 200 млн руб.