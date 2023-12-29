Выходные на майские праздники в 2024 году пройдут в два захода по четыре дня

Выходные в России в 2024 году. Календарь праздников

Правительство опубликовало постановление о выходных и праздничных днях на 2024 год. Каким будет полный производственный календарь в следующем году — в инфографике РБК

Календарь выходных и праздничных дней на 2024 год на основе постановления

Календарь выходных и праздничных дней на 2024 год на основе постановления

Новогодние каникулы

30 и 31 декабря выпадают на выходные субботу и воскресенье, таким образом, каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го.

Выходные в феврале

День защитника Отечества в 2024 году выпадает на пятницу, выходные продлятся с 23 по 25 февраля.

Выходные в марте

Международный женский день также выпадает на пятницу, выходные продлятся три дня, с 8 по 10 марта.

Выходные на майские праздники

Суббота 27 апреля будет рабочей: выходной с нее предлагается перенести на понедельник 29 апреля. Вторник 30 апреля будет нерабочим — ему достается перенесенный выходной с субботы 2 ноября.

9 мая выпадает на четверг. К нему предлагают присоединить нерабочую пятницу 10 мая за счет переноса с субботы 6 января — выходного, совпадающего с новогодними каникулами.

Таким образом, майские праздники могут пройти в два захода по четыре дня: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Выходные в июне

День России 12 июня выпадает на среду, выходным на соответствующей неделе будет только этот день.

Выходные в ноябре

В связи с переносом одного выходного на майские праздники нерабочими днями, приуроченными к Дню народного единства, будут всего два: воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября.

30 и 31 декабря — выходной

В субботу 28 декабря россиянам придется поработать, этот выходной предлагают перенести на понедельник 30 декабря. Вторник 31 декабря может стать нерабочим за счет переноса с самого начала года — 7 января. Таким образом, перед Новым годом у россиян может быть три выходных — с 29 по 31 декабря.