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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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Общество ,  
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СМИ узнали о приговоре полковника из администрации президента
Находясь в СИЗО, полковник Горбатов дал показания против сотрудников управления «К» ФСБ, которых обвиняют в мошенничестве, сообщили источники издания

Бывшего начальника контрольно-инспекторского департамента управления президента по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве и приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ». По данным источников газеты, находясь в СИЗО, он дал показания на высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ.

Близкие к расследованию источники издания утверждают, что сначала он предоставил информацию о еще одном эпизоде незавершенного мошенничества со своим участием. После этого, по словам собеседников газеты, он дал показания, благодаря которым, следствию удалось выйти на преступную группу бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ, включая начальника «банковского» отдела Кирилла Черкалина, замначальника управления Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева.

Общество
Главу отдела управления «К» ФСБ обвинили в получении взяток на $850 тыс.

Черкалина, Васильева и Фролова задержали в конце апреля. По версии следствия, бывшие сотрудники ФСБ в 2011 году заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им акции компании «Юрпромконсалтинг» на сумму 490 млн руб., убедив его в том, что он может быть привлечен к уголовной ответственности. Черкалину в середине мая предъявили обвинение в получении взяток на сумму $850 тыс. в период с ноября 2013 по февраль 2015 года за действие или бездействие в пользу взяткодателя и комммерческих структур. В начале июля ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

Общество
СМИ узнали об аресте работавшего в Кремле полковника ФСБ

О раследовании дела в в отношении Горбатова "Коммерсантъ" сообщил осенью 2018 года. Ему, а также предпринимателям Арно Ходжояну и Владимиру Коробкову предъявили обвинения в мошенничестве на 5,88 млн и покушении на мошенническое хищение 15,85 млн руб. Потерпевшим по делу является коммерческий директор сети часовых ломбардов, который предлагал мгновенные кредиты под залог часов швейцарских брендов. Всех троих тогда отправили в СИЗО, Горбатова уволили из управления президента, однако на тот момент он еще числился в ФСБ.

Автор: Юлия Выродова
Теги: администрация президента, ФСБ
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