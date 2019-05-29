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Против главы уранодобывающей компании из Забайкалья завели уголовное дело
По версии следствия, гендиректор уранодобывающего предприятия получил 500 тыс. руб. за то, что компания депутата местного райсовета оказывала услуги по организации питания.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Забайкалье задержали гендиректора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» (ППГХО) Александра Глотова, его подозревают во взяточничестве, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Также был задержан депутат местного районного совета, против него возбудили дело о даче взятки в крупном размере.

«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» в сумме 500 тыс. рублей за возможность оказания услуг по организации питания работников ППГХО», — говорится в сообщении.

В УМВД по Зайкалью сообщили, что речь идет не о единовременной выплате, а о ежемесячной. «Таким образом, почти за полтора года руководитель публичного акционерного общества получил от предпринимателя, по предварительным данным, восемь миллионов рублей», — заявили в полиции.

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Подозреваемые задержаны на 48 часов, следствие планирует ходатайствовать об их аресте. В кабинетах депутата и гендеректора ППГХО и по местам их жительства прошли обыски.

ППГХО — «дочка» уранового холдинга «АРМЗ», горнорудового дивизиона госкорпорации «Ростех». Компания называет себя «флагманом российской уранодобывающей отрасли и крупнейшим в Забайкалье многоотраслевым горнодобывающим и перерабатывающим предприятием.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Забайкалье, добыча урана
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