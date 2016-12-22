ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,35 64,79 EUR Нал. 77,14 75,61 USD Бирж. 65,62 -0,18 EUR Бирж. 76,38 -0,89 USD ЦБ. 65,84 +0,08 EUR ЦБ. 77,04 -0,34 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6720,00 +219,00 IMOEX 2474,57 +1,95% RTSI 1187,88 +2,33% Brent 81,67 +0,15% DJIA 26444,49 +0,22% Nasdaq 8042,69 +0,64%
«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-главреда «Милицейской волны»
Лента новостей
«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-главреда «Милицейской волны» 04:23, Общество Бывший врио главы Приморья рассказал о своем дальнейшем месте работы 03:59, Политика Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 03:36, Партнерский материал У раненого кандидата в президенты Бразилии обнаружили инфекцию 03:26, Политика Минобороны зафиксировало 30 иностранных самолетов у границ России 03:02, Политика Telegraph узнала о вычислении третьего участника покушения на Скрипалей 02:43, Политика Трамп назвал показания своего кандидата в ВС «честными и захватывающими» 02:34, Общество Постпред США объяснила смех во время выступления Трампа в ООН 02:03, Общество Илон Маск назвал несправедливыми обвинения в свой адрес 01:58, Бизнес В Мексике почти 30 пассажиров пострадали из-за турбулентности 01:41, Общество Главы МИД в ООН призвали к дипломатическому решению конфликта в Сирии 01:13, Политика Структура BASF и нефтяная компания Фридмана объявили о слиянии 01:04, Бизнес Полиция Нидерландов задержала семерых подозреваемых в подготовке теракта 00:39, Политика В ресторане из «дела Скрипалей» сообщили о возобновлении работы заведения 00:21, Общество Минфин запишет в бюджет долги производителей космических ракет 00:00, Экономика Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных валют 00:00, Экономика Кандидат в ВС США от Трампа отверг обвинения в сексуальном насилии 27 сен, 23:58, Политика В США возбудили дело в отношении Илона Маска 27 сен, 23:46, Бизнес Китай и Россия призвали СБ ООН ослабить санкции против КНДР 27 сен, 23:44, Политика В Багдаде застрелили «Мисс Ирака-2015» 27 сен, 23:08, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 27 сен, 23:04, РБК и Мираторг Саудовский фонд решил создать мегафешенебельную «ближневосточную ривьеру» 27 сен, 23:03, Бизнес Порошенко приветствовал передачу построенных 40 лет назад катеров США 27 сен, 22:54, Политика В Киеве машины российских дипломатов облили нечистотами 27 сен, 22:23, Политика Федор Смолов пропустит месяц из-за травмы 27 сен, 22:04, Спорт Захарова назвала шулерством слова главы МИД Британии о встрече с Лавровым 27 сен, 22:02, Политика Нетаньяху в ООН призвал Европу поддержать санкции против Ирана 27 сен, 21:40, Политика CNN узнал о первых ударах новейшего истребителя США в Афганистане 27 сен, 21:18, Технологии и медиа
«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-главреда «Милицейской волны»
Общество, 04:23
0
«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-главреда «Милицейской волны»
В Москве задержали бывшего главного редактора радиостанции, кавалера ордена Мужества Андрея Кулакова. Его заподозрили в нанесении МВД ущерба в размере 20 миллионов рублей
СИЗО №4 (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Андрей Кулаков, который до 2017 года возглавлял «Милицейскую волну», был арестован Таганским судом по обвинению в мошенничестве и помещен в спецблок СИЗО «Медведь», сообщает газета «Коммерсантъ». Причиной стала вневедомственная проверка, которая показала, что он добился необоснованного снижения тарифов на рекламу, установленных и утвержденных в МВД. Потери, по мнению, проверяющих составили как минимум 23,5 млн руб.

Арестовывать после задержания Кулакова сразу не стали. Учли тот факт, что во время контртеррористической операции на Северном Кавказе офицер возглавлял пресс-центр группировки МВД в Чеченской республике, был тяжело ранен осколками разорвавшейся бомбы и контужен, награжден орденом Мужества и множеством медалей.

Однако следователи нашли основания для ареста Кулакова. Так, например, тот факт, что его задержали у бывшей супруги, был истолкован, как попытка скрыться от следствия.

Сам Кулаков свою вину отрицает. Снижение тарифов на рекламу он объяснил желанием привлечь рекламодателей после кризиса 2014 года. В целом же ситуацию офицер объяснил конфликтом с коллегой по МВД, который потом получил повышения.

«Милицейская волна» — радиостанция, которая вещает в FM-диапазоне в целом ряде регионов России. Ее учредителем в 1996 году стало МВД. Помимо музыки радиостанция передает новости с оперативной сводкой от полицейского управления.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: ГУ МВД
Главное
Telegraph узнала о вычислении третьего участника покушения на Скрипалей Политика
Материалы по теме
В столичном FM-диапазоне нашли возможность для запуска новой радиостанции Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter