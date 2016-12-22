«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-главреда «Милицейской волны»

В Москве задержали бывшего главного редактора радиостанции, кавалера ордена Мужества Андрея Кулакова. Его заподозрили в нанесении МВД ущерба в размере 20 миллионов рублей

СИЗО №4 (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Андрей Кулаков, который до 2017 года возглавлял «Милицейскую волну», был арестован Таганским судом по обвинению в мошенничестве и помещен в спецблок СИЗО «Медведь», сообщает газета «Коммерсантъ». Причиной стала вневедомственная проверка, которая показала, что он добился необоснованного снижения тарифов на рекламу, установленных и утвержденных в МВД. Потери, по мнению, проверяющих составили как минимум 23,5 млн руб.

Арестовывать после задержания Кулакова сразу не стали. Учли тот факт, что во время контртеррористической операции на Северном Кавказе офицер возглавлял пресс-центр группировки МВД в Чеченской республике, был тяжело ранен осколками разорвавшейся бомбы и контужен, награжден орденом Мужества и множеством медалей.

Однако следователи нашли основания для ареста Кулакова. Так, например, тот факт, что его задержали у бывшей супруги, был истолкован, как попытка скрыться от следствия.

Сам Кулаков свою вину отрицает. Снижение тарифов на рекламу он объяснил желанием привлечь рекламодателей после кризиса 2014 года. В целом же ситуацию офицер объяснил конфликтом с коллегой по МВД, который потом получил повышения.

«Милицейская волна» — радиостанция, которая вещает в FM-диапазоне в целом ряде регионов России. Ее учредителем в 1996 году стало МВД. Помимо музыки радиостанция передает новости с оперативной сводкой от полицейского управления.