В Черном море спасены еще 2 моряка с сухогруза "Толстой"

Двое украинских моряков, выживших после катастрофы у берегов Болгарии сухогруза "Толстой", подняты на борт прогулочной яхты "Мираж", идущей под бельгийским флагом, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Болгарии.

Все это время они дрейфовали на импровизированном плоту. Одному из моряков удалось отправить сообщение SMS береговым службам, где он сообщил, что он и его товарищ, находящийся в тяжелом состоянии, дрейфуют в виду берега, но добраться до него не могут.

Информация поступила от Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) в Анкаре (Турция), представители которого сообщили об этом своим коллегам из МСКЦ в Варне.

Также Министерство транспорта Болгарии сообщило, что в 18:30 (19:30 мск) операция по поиску и спасению моряков была приостановлена до утра.

Ранее сообщалось, что с сухогруза "Толстой", затонувшего накануне в Черном море, спаслись два человека. Как сообщил глава болгарского морского спасательно-координационного центра Пламен Бонев, один из них поздно вечером накануне сообщил, что ему и его товарищу удалось спастись. Болгарский морской СКЦ впоследствии установил, что моряки находятся в 20 км севернее болгарско-турецкой границы, и выслал за ними спасательные катера.

На судне находились 10 членов экипажа, в том числе капитан-россиянин, остальные - граждане Украины. 27 сентября 2008г. болгарские спасательные службы обнаружили в Черном море в 30 милях южнее города Варны около мыса Эмин спасательный буй и плот с судна "Толстой". Сухогруз пропал с радаров в 04:00 по местному времени (05:00 мск) 27 сентября, он не подал сигнал бедствия. Судно (судовладелец - Picasso Shipping, оператор - кипрская Regina Shipping) 18 сентября 2008г. вышло из Ростова-на-Дону и направлялось в Турцию. На его борту было 2,5 тыс. т металлолома.