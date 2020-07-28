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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июля

В США начинается самый масштабный этап тестирования вакцины, школам рекомендовали отказаться от массовых мероприятий до следующего года, число тестов на коронавирус в России превысило 27 млн; главное — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
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0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 818,1 тыс. (плюс 5635 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 354 человека (85 — за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 603 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве за сутки от коронавируса умерли десять человек. Общее число летальных исходов в столице с начала эпидемии достигло 4421.
  • Министр просвещения Сергей Кравцов порекомендовал школам отказаться от проведения массовых мероприятий до начала следующего года. При этом Кравцов пообещал, что, несмотря на изменение условий, учебный процесс нарушен не будет.
  • Массовую вакцинацию от COVID-19 в России можно будет начать не ранее 2021 года, считает глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По его словам, введение вакцины людям из группы риска может начаться и раньше. Однако «тотальная вакцинация» — процесс не быстрый.
  • Количество проведенных тестов на коронавирусную инфекцию в России превысило 27 млн, сообщили в Роспотребнадзоре.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Этиловый и изопропиловый спирты уже в концентрации 30% уничтожают до миллиона вирусных частиц за 30 секунд; хлорсодержащие дезинфектанты полностью обеззараживают поверхность в течение нескольких десятков секунд, а дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов — в течение нескольких минут, сообщил Роспотребнадзор.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 16,11 млн, из них 646 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 16,42 млн человек, из них 649,6 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 4,23 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,41 млн), на третьем — Индия (более 1,43 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (445,4 тыс.).
  • В США начался третий, финальный этап испытаний вакцины от коронавируса американской биотехнологической компании Moderna. Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек, оно будет проведено по методу рандомизированного плацебо-контролируемого исследования в соотношении 1:1. Это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в мире.
  • За последние шесть недель количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире удвоилось, сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. В ближайшие дни будет созван чрезвычайный комитет ВОЗ для оценки ситуации с пандемией COVID-19 в мире.
  • В Великобритании зарегистрировали новый случай заражения кошки коронавирусом. Предположительно, кошка заразилась COVID-19 от своих владельцев, у которых ранее был положительный результат на вирус. Врачи по-прежнему утверждают, что доказательств возможности передачи вируса в обратном направлении, от домашних животных к хозяевам, нет.
  • Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что выздоровела от коронавируса. По ее словам, она уже вернулась к работе.
  • Вьетнамские власти заявили, что в городе Дананге выявили новый, более заразный тип коронавируса. Город закрывается для туристов, в нем вновь вводятся дополнительные меры безопасности.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, у него «умеренные симптомы» болезни и он продолжает руководить работой Совета национальной безопасности из дома.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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