Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июля
В США начинается самый масштабный этап тестирования вакцины, школам рекомендовали отказаться от массовых мероприятий до следующего года, число тестов на коронавирус в России превысило 27 млн; главное — в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 818,1 тыс. (плюс 5635 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 354 человека (85 — за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 603 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
В Москве за сутки от коронавируса умерли десять человек. Общее число летальных исходов в столице с начала эпидемии достигло 4421.
Министр просвещения Сергей Кравцов порекомендовал школам отказаться от проведения массовых мероприятий до начала следующего года. При этом Кравцов пообещал, что, несмотря на изменение условий, учебный процесс нарушен не будет.
Массовую вакцинацию от COVID-19 в России можно будет начать не ранее 2021 года, считает глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По его словам, введение вакцины людям из группы риска может начаться и раньше. Однако «тотальная вакцинация» — процесс не быстрый.
Количество проведенных тестов на коронавирусную инфекцию в России превысило 27 млн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Этиловый и изопропиловый спирты уже в концентрации 30% уничтожают до миллиона вирусных частиц за 30 секунд; хлорсодержащие дезинфектанты полностью обеззараживают поверхность в течение нескольких десятков секунд, а дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов — в течение нескольких минут, сообщил Роспотребнадзор.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 16,11 млн, из них 646 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 16,42 млн человек, из них 649,6 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 4,23 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,41 млн), на третьем — Индия (более 1,43 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (445,4 тыс.).
В США начался третий, финальный этап испытаний вакцины от коронавируса американской биотехнологической компании Moderna. Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек, оно будет проведено по методу рандомизированного плацебо-контролируемого исследования в соотношении 1:1. Это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в мире.
За последние шесть недель количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире удвоилось, сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. В ближайшие дни будет созван чрезвычайный комитет ВОЗ для оценки ситуации с пандемией COVID-19 в мире.
В Великобритании зарегистрировали новый случай заражения кошки коронавирусом. Предположительно, кошка заразилась COVID-19 от своих владельцев, у которых ранее был положительный результат на вирус. Врачи по-прежнему утверждают, что доказательств возможности передачи вируса в обратном направлении, от домашних животных к хозяевам, нет.
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что выздоровела от коронавируса. По ее словам, она уже вернулась к работе.
Вьетнамские власти заявили, что в городе Дананге выявили новый, более заразный тип коронавируса. Город закрывается для туристов, в нем вновь вводятся дополнительные меры безопасности.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, у него «умеренные симптомы» болезни и он продолжает руководить работой Совета национальной безопасности из дома.