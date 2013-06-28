С.Собянин пригрозил опубликовать личные телефоны начальства ГИБДД

Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин потребовал от руководителей столичного управления ГИБДД организовать удобную горячую линию для справок об оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. В противном случае, по словам градоначальника, он готов опубликовать личные телефоны полицейских начальников.

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Как заявил С.Собянин 28 июня на оперативном совещании в правительстве Москвы, "люди должны знать, куда они могут пожаловаться и куда обратиться", чтобы сверить свои штрафы за нарушения ПДД и оперативно получить информацию.

Начальник столичного ГИБДД Александр Ильин объяснил, что сегодня это можно осуществить несколькими способами. "Первый способ - это обратиться в ГИБДД посредством обращения к нашему порталу. Это ГИБДД города Москвы. С сайта города Москвы автоматически идет переадресация на российский сайт, где организован сервис, который позволяет в режиме онлайн, введя определенные координаты (точнее - номер автомобиля), увидеть те штрафы, которые есть", - сообщил он.

По словам А.Ильина, если гражданин штраф оплатил, он может ввести реквизиты своего платежного документа. Второй способ - направить через сайт электронное заявление с просьбой и приложением соответствующей квитанции. Третий способ - "посредством письменного заявления в обычном печатном виде". Адрес подразделений размещен на сайте ГИБДД.

С.Собянин, в свою очередь, потребовал организовать более простую и удобную горячую линию. "Вы проинструктируйте всех своих работников, чтобы они знали и помогали гражданам. Если горячая линия нормально работать не будет - без обид, я вывешу ваши личные телефоны, в том числе домашние", - подчеркнул он.

По словам и. о. заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, сейчас узнать информацию о штрафах можно по номеру 8 (495) 539-22-99.