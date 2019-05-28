Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

Американскому издателю и родоначальнику одной из крупнейших правозащитных организаций было 96 лет

Роберт Бернштейн (Фото: roosevelthouse.hunter.cuny.edu)

В Нью-Йорке на 97-м году жизни скончался американский издатель, правозащитник, основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн, сообщает The New York Times со ссылкой на его сына. Сообщается, что Бернштейн умер в больнице, причина смерти не названа.

Свою карьеру Бернштейн начал в 1946 году, придя на работу в издательстве Simon & Schuster, к 1952 году он стал главным менеджером по продажам. Еще четыре года спустя был уволен по сокращению и поступил на работу в издательство Random House. Впоследствии стал президентом, потом исполнительным директором, а затем и главой этого издательского дома и возглавлял его в течение 25 лет.

Издательство под его руководством публиковало книги таких авторов, как Уильям Фолкнер, Уильям Стайрон и др. Во время посещения Советского Союза в составе делегации Ассоциации американских издателей Бернштейн познакомился с диссидентским движением. Его издательство стало публиковать книги диссидентов, включая Андрея Сахарова и Елену Боннер.

В 1978 году Бернштейн по следам своей поездки в Москву основал организацию Helsinki Watch, которая была создана для мониторинга Хельсинкских соглашений (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный в 1975 году, затрагивал многие темы, в том числе права человека. — РБК). Позднее были созданы отделения в других регионах — Americas Watch, Asia Watch, Middle East Watch. Все они затем объединились в Human Rights Watch (HRW) — сейчас это одна из крупнейших в мире правозащитных организаций. Пост председателя HRW Бернштейн занимал с 1978 по 1998 год, потом стал ее почетным председателем, в этом звании оставался до конца своих дней.