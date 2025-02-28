В 12 регионах предложили ввести новое условие для перехода в 10-й класс

В 12 российских субъектах будут устанавливать минимальный балл по ОГЭ для перевода в десятый класс, следует из поправок к законопроекту об эксперименте с экзаменом. Не набравшие его получат преимущество при поступлении в колледж

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Власти 12 российских регионов установят минимальные баллы по ОГЭ для перевода в десятый класс, следует из текста поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта. Их уже одобрил комитет Госдумы по просвещению.

Эксперимент хотят провести в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тюменской областях, Камчатском и Краснодарском краях, Северной Осетии и Ямало-Ненецком автономном округе.

Согласно тексту поправок, перевод в десятый класс «осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам государственной итоговой аттестации» по двум обязательным и двум на выбор учебным предметам.

Те, кто получили основное общее образование в 2025 году в субъектах, участвующих в эксперименте, и не набрали минимальных баллов по ОГЭ, «имеют преимущественное право приема в государственные образовательные организации этого субъекта Российской Федерации для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований», говорится в документе.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.

В первом чтении этот законопроект был одобрен в Госдуме 12 февраля. Инициатива подразумевала обязательную сдачу ОГЭ для поступления в колледж или ухода из девятого класса только по русскому языку и математике в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии. В случае продолжения обучения в десятом классе требования о сдаче четырех экзаменов сохранили.