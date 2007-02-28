Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,72 EUR Нал. 70,54 69,77 USD Бирж. 56,82 +0,16 EUR Бирж. 70,06 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8870,00 -799,90 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,94 -0,84% DJIA 25226,11 -0,43% Nasdaq 7597,63 +0,49% FTSE 7214,76 -0,13%
Лобби АПК поборется с ВТО за субсидии
Лента новостей
МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество
Лобби АПК поборется с ВТО за субсидии
Общество, 28 фев 2007, 14:30
0
Лобби АПК поборется с ВТО за субсидии
Переговоры о присоединении России к ВТО ведутся с 1994г., но если в течение десяти лет в фокусе внимания переговорщиков находятся бюджетообразующие отрасли, то о сельском хозяйстве вспомнили лишь «после драки» – по завершении первого раунда в конце 2006г.

Так, новоиспеченные лоббисты из комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по АПК надеются, что еще не поздно откорректировать ранее достигнутые договоренности. Они рассчитывают сделать это во время многосторонних консультаций в рамках рабочей группы по присоединению России к ВТО, которые проходят в Женеве с 26 февраля по 3 марта 2007г. Эти консультации как раз посвящены вопросам сельского хозяйства, таможенного администрирования, защиты интеллектуальной собственности и некоторым другим проблемам.

«Нам объявили, что уровень господдержки сельского хозяйства согласован в сумме 9,5 млрд долл. в год, но это решение еще не принято, - объясняет в эфире телеканала РБК в программе «Диалог» Иван Оболенцев, председатель комиссии РСПП по АПК. – Видимо, еще нужно побороться за эту цифру».

В то же время Максим Медведков, глава департамента торговых переговоров МЭРТ, рассказал телеканалу РБК, что предполагает пойти гораздо дальше, оговорив увеличение субсидий национальному сельскому хозяйству с учетом растущих потребностей страны в продовольствии.

Как бы то ни было, пока это лишь слова, и на деле Россия продолжает наращивать импорт продовольствия. По прогнозам МЭРТ, доля импорта продовольственных продуктов в общем объеме к 2009г. составит 26,2% против 22,4% в 2006г., то есть, как и прежде, будет расти.

При этом, отстаивая право на субсидии в объеме 9,5 млрд долл. прямой поддержки, сегодня страна готова предоставить поддержку сельхозпроизводителям только на 3 млрд долл., и то в косвенной форме (субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках нацпроекта «Развитие АПК»).

К слову сказать, стоимость денег для предприятий сельского хозяйства – единственный пункт, по которому Россия достигла паритета с партнерами по ВТО. Правда, лишь по стоимости денег, но не по их "длине": в США и странах ЕС максимальный срок кредита – 20 лет, когда в РФ – всего 8, и то для строго оговоренных отраслей.

Но говорить о равной конкуренции России с лидерами ВТО, конечно, не приходится: например, американские фермеры получают господдержку общей сложностью в 50 млрд долл. против 3 млрд долл. в РФ. В результате российская продукция на отечественном рынке стоит дороже, чем импортируемая из США.

«Когда мы говорим американцам: «Как так? Вы поддерживаете экспорт, а нам нельзя?», они отвечают: «Это мы вас принимаем», – сетует Борис Чернышев, заведующий сектором Института США и Канады РАН. «Понятно, что отцы-основатели выстроили систему для себя, но членство в ВТО позволит изменить правила», - надеется эксперт.

С ним соглашается М.Медведков, по словам которого, преимущества членства в ВТО с лихвой окупят издержки присоединения к организации.

Тем временем продолжает расти импорт продовольствия в Россию. И существующие темпы роста производства в сельском хозяйстве едва ли способны его заглушить. По данным экспертов, импорт растет на 10-15% в год, тогда как рост производства в отрасли в 2006г. составил всего 2,8%.

Теги: АПК , ВТО , сельское хозяйство
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.