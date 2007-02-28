Лобби АПК поборется с ВТО за субсидии

Переговоры о присоединении России к ВТО ведутся с 1994г., но если в течение десяти лет в фокусе внимания переговорщиков находятся бюджетообразующие отрасли, то о сельском хозяйстве вспомнили лишь «после драки» – по завершении первого раунда в конце 2006г.

Так, новоиспеченные лоббисты из комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по АПК надеются, что еще не поздно откорректировать ранее достигнутые договоренности. Они рассчитывают сделать это во время многосторонних консультаций в рамках рабочей группы по присоединению России к ВТО, которые проходят в Женеве с 26 февраля по 3 марта 2007г. Эти консультации как раз посвящены вопросам сельского хозяйства, таможенного администрирования, защиты интеллектуальной собственности и некоторым другим проблемам.

«Нам объявили, что уровень господдержки сельского хозяйства согласован в сумме 9,5 млрд долл. в год, но это решение еще не принято, - объясняет в эфире телеканала РБК в программе «Диалог» Иван Оболенцев, председатель комиссии РСПП по АПК. – Видимо, еще нужно побороться за эту цифру».

В то же время Максим Медведков, глава департамента торговых переговоров МЭРТ, рассказал телеканалу РБК, что предполагает пойти гораздо дальше, оговорив увеличение субсидий национальному сельскому хозяйству с учетом растущих потребностей страны в продовольствии.

Как бы то ни было, пока это лишь слова, и на деле Россия продолжает наращивать импорт продовольствия. По прогнозам МЭРТ, доля импорта продовольственных продуктов в общем объеме к 2009г. составит 26,2% против 22,4% в 2006г., то есть, как и прежде, будет расти.

При этом, отстаивая право на субсидии в объеме 9,5 млрд долл. прямой поддержки, сегодня страна готова предоставить поддержку сельхозпроизводителям только на 3 млрд долл., и то в косвенной форме (субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках нацпроекта «Развитие АПК»).

К слову сказать, стоимость денег для предприятий сельского хозяйства – единственный пункт, по которому Россия достигла паритета с партнерами по ВТО. Правда, лишь по стоимости денег, но не по их "длине": в США и странах ЕС максимальный срок кредита – 20 лет, когда в РФ – всего 8, и то для строго оговоренных отраслей.

Но говорить о равной конкуренции России с лидерами ВТО, конечно, не приходится: например, американские фермеры получают господдержку общей сложностью в 50 млрд долл. против 3 млрд долл. в РФ. В результате российская продукция на отечественном рынке стоит дороже, чем импортируемая из США.

«Когда мы говорим американцам: «Как так? Вы поддерживаете экспорт, а нам нельзя?», они отвечают: «Это мы вас принимаем», – сетует Борис Чернышев, заведующий сектором Института США и Канады РАН. «Понятно, что отцы-основатели выстроили систему для себя, но членство в ВТО позволит изменить правила», - надеется эксперт.

С ним соглашается М.Медведков, по словам которого, преимущества членства в ВТО с лихвой окупят издержки присоединения к организации.

Тем временем продолжает расти импорт продовольствия в Россию. И существующие темпы роста производства в сельском хозяйстве едва ли способны его заглушить. По данным экспертов, импорт растет на 10-15% в год, тогда как рост производства в отрасли в 2006г. составил всего 2,8%.