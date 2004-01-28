В Сиднее загорелся резервуар со спиртом

В австралийском порту в результате взрыва загорелся резервуар с 7 млн литров этилового спирта.

Инцидент произошел на складе горючего в промышленном порту г.Порт-Кембла, в 60 км к югу от Сиднея. На место происшествия прибыли бригады пожарных.

В результате инцидента есть пострадавшие. Как сообщает АР, 56-летний мужчина был доставлен в ближайшую больницу с незначительными травмами и ожогами. Его состояние оценивается как стабильное. Причина врыва пока неизвестна.