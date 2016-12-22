Прорвавшиеся через российско-финскую границу сдались

Мужчины, которые ранее на микроавтобусе прорвались в Россию со стороны Финляндии без прохождения таможенного контроля, самостоятельно явились в таможню

Таможенный терминал Торфяновка. Архив (Фото: Сергей Куликов / PhotoExpress)

В таможенный отдел самостоятельно пришли люди, прорвавшиеся ранее на микроавтобусе через российско-финскую границу, сообщили РБК в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

«Они пришли сами в таможенный орган и готовы давать показания. В настоящее время наши следователи под руководством руководителя следственного отдела [находятся] там на месте», — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел ранее в среду, 27 декабря, на пункте пропуска Торфяновка. Микроавтобус, пройдя пограничный контроль и не пройдя таможенный, скрылся. В нем находились двое мужчин 1980 и 1982 годов рождения.

После этого в Следственном комитете возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении таможенника. В СК сообщили, что водитель «направил в сторону сотрудника таможни предмет, внешне похожий на пистолет», и потребовал, чтобы он вышел из машины.

Следователи рассказали, что установили личности подозреваемых.