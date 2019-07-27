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Alphabet $1 385 (+22,98%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,08%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Суд взыскал 10 млн руб. с капитана севшего на мель корабля «Ослябя»
На корабле нашли 222 кв. м повреждений, сумму ущерба оценили в 71 млн руб., но капитан согласен только на 513 тыс. руб. По его словам, последний осмотр «Ослябя» проходил более чем за полтора года до инцидента
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Владивостокский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск военной прокуратуры и ФКГУ «Восточное региональное управление правового обеспечения» Минобороны и постановил взыскать 10 млн руб. в качестве ущерба за посадку на мель большого десантного корабля «Ослябя» с его капитана Алексея Киселева, пишет газета «Коммерсант». Киселев заявил, что будет обжаловать решение суда.

«Ослябя» сел на мель 5 июля 2018 года. Киселев принял командование, когда корабль отходил от берега и, по данным следствия, не учел погодные и навигационные условия, что и стало причиной инцидента. Из-за посадки на мель БДК получил пробоины, частичные повреждения корпуса и бортового киля, вода попала в машинное отделение.

От капитана через суд потребовали возместить более 71 млн руб. ущерба. Киселев с этой суммой не согласился, размер ущерба он оценивает в 513 тыс. руб. По его словам, экипаж корабля не закрыл должным образом крышку кормового коффердама из-за чего и было затоплено машинное отделение.

Если бы крышка находилась на штатном месте, то вода не попала бы в отделение, а «Ослябя» «самостоятельно или при помощи буксиров в кратчайшее время снялся бы с мели, не получив значительных повреждений», заявил Киселев во время прений сторон.

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Сумму в 513,3 тыс. руб. он объясняет тем, что именно столько необходимо на ремонт пробоины площадью 2 кв. м в районе кормового коффердама. После того, как корабль сел на мель, его осмотрели и зафиксировали вмятины на наружной обшивке общей площадью 222 кв. м.

По словам Киселева, до инцидента «Ослябю» в последний раз осматривали в декабре 2016 года, после чего корабль неоднократно выходил в море и подходил к берегу «на упор». «Таким образом, повреждения корпуса могли быть получены в любое время до 5 июля 2018 года», — сказал он.

В июне нынешнего года суд признал Киселева виновным в нарушении правил кораблевождения (ст. 352 УК) и приговорил к трем годам лишения свободы условно, а также запретил в течение двух лет занимать должности, связанные с управлением кораблями.

Автор: Константин Нагаев
Теги: десантный корабль, взыскание, сел на мель
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