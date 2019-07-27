Суд взыскал 10 млн руб. с капитана севшего на мель корабля «Ослябя»

На корабле нашли 222 кв. м повреждений, сумму ущерба оценили в 71 млн руб., но капитан согласен только на 513 тыс. руб. По его словам, последний осмотр «Ослябя» проходил более чем за полтора года до инцидента

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Владивостокский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск военной прокуратуры и ФКГУ «Восточное региональное управление правового обеспечения» Минобороны и постановил взыскать 10 млн руб. в качестве ущерба за посадку на мель большого десантного корабля «Ослябя» с его капитана Алексея Киселева, пишет газета «Коммерсант». Киселев заявил, что будет обжаловать решение суда.

«Ослябя» сел на мель 5 июля 2018 года. Киселев принял командование, когда корабль отходил от берега и, по данным следствия, не учел погодные и навигационные условия, что и стало причиной инцидента. Из-за посадки на мель БДК получил пробоины, частичные повреждения корпуса и бортового киля, вода попала в машинное отделение.

От капитана через суд потребовали возместить более 71 млн руб. ущерба. Киселев с этой суммой не согласился, размер ущерба он оценивает в 513 тыс. руб. По его словам, экипаж корабля не закрыл должным образом крышку кормового коффердама из-за чего и было затоплено машинное отделение.

Если бы крышка находилась на штатном месте, то вода не попала бы в отделение, а «Ослябя» «самостоятельно или при помощи буксиров в кратчайшее время снялся бы с мели, не получив значительных повреждений», заявил Киселев во время прений сторон.