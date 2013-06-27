Столетняя жительница Мексики окончила начальную школу

Столетняя жительница Мексики Мануэла Эрнандес смогла окончить начальную школу только в этом преклонном возрасте. На торжественной церемонии в мексиканском штате Оахака женщине вручили документ о завершении образования, передает телеканал Sky News.

М.Эрнандес родилась в Оахаке в июне 1913г. Ей пришлось оставить начальную школу после года обучения, чтобы помогать своей бедной семье по хозяйству.

«Мне очень нравилось в школе, но я не могла и дальше продолжать учиться», - рассказала она. «Уже через год после этого все, что я могла, - это стирать и гладить», - вспоминает М.Эрнандес.

Продолжить обучение мексиканка решилась лишь в октябре прошлого года, когда ей было 99 лет. М.Эрнандес пошла на такой шаг по совету одного из своих внуков.

Мексиканская пенсионерка окончила школу для пожилых людей (от 65 лет). М.Эрнандес призналась, что очень полюбила читать, однако в процессе ее глаза очень уставали. На достигнутом долгожительница останавливаться не намерена и собирается закончить среднюю школу.

Отметим, что ситуация с грамотностью в Оахаке оставляет желать лучшего: более половины жителей штата старше 15 лет не имеют даже начального образования.