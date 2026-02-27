 Перейти к основному контенту
На двух судей разрешили завести уголовные дела

ВККС разрешила завести дела о взятке и неправосудных решениях против двух судей
ВККС разрешила завести дела против отставного судьи из Дагестана Азизова, которому вменяют получение взятки, хранение наркотиков и патронов, а также судьи из Ингушетии, которого подозревают в вынесении неправосудных решений
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на заседании от 27 февраля дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении двух человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда.

Первый из них — отставной судья Хасавюртовского районного суда Дагестана Султан Азизов. Его подозревают в получении взятки в размере 2 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК), незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК) и незаконном приобретении и хранении патронов для огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

Максимальное наказание по первой статье, которое грозит Азизову, — 15 лет лишения свободы, по второй и третьей — до десяти и пяти лет соответственно.

В Верховном суде напомнили, что в сентябре 2025 года квалификационная коллегия судей Дагестана прекратила полномочия Азизова. Он заключил контракт с Минобороны и уехал в зону военной операции.

Второй, против кого коллегия разрешила завести дело, — судья Магасского районного суда Ингушетии Гамид Мурзабеков. Ему вменяют два эпизода вынесения заведомо неправосудных решений (ч. 1 ст. 305 УК), которые привели к освобождению коммерческой организации от административной ответственности. Судебные акты впоследствии были отменены кассационной инстанцией. Судье грозит до четырех лет лишения свободы.

Коллегия судей прекратила полномочия судьи, арестовавшего Галицкую
Политика
Алия Галицкая

Представление о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей в ВККС ранее внес глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По действующему законодательству, судьи обладают неприкосновенностью и уголовное преследование в отношении них возможно только при наличии согласия квалификационной коллегии. Представление в ВККС вправе внести только председатель Следственного комитета. В случае изменения квалификации дела или добавления новых эпизодов согласие потребуется вновь.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Георгий Недогибченко
уголовное дело судьи иммунитет лишение неприкосновенности Ингушетия Дагестан взятка наркотики
