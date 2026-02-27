На двух судей разрешили завести уголовные дела
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на заседании от 27 февраля дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении двух человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда.
Первый из них — отставной судья Хасавюртовского районного суда Дагестана Султан Азизов. Его подозревают в получении взятки в размере 2 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК), незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК) и незаконном приобретении и хранении патронов для огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК).
Максимальное наказание по первой статье, которое грозит Азизову, — 15 лет лишения свободы, по второй и третьей — до десяти и пяти лет соответственно.
В Верховном суде напомнили, что в сентябре 2025 года квалификационная коллегия судей Дагестана прекратила полномочия Азизова. Он заключил контракт с Минобороны и уехал в зону военной операции.
Второй, против кого коллегия разрешила завести дело, — судья Магасского районного суда Ингушетии Гамид Мурзабеков. Ему вменяют два эпизода вынесения заведомо неправосудных решений (ч. 1 ст. 305 УК), которые привели к освобождению коммерческой организации от административной ответственности. Судебные акты впоследствии были отменены кассационной инстанцией. Судье грозит до четырех лет лишения свободы.
Представление о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей в ВККС ранее внес глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По действующему законодательству, судьи обладают неприкосновенностью и уголовное преследование в отношении них возможно только при наличии согласия квалификационной коллегии. Представление в ВККС вправе внести только председатель Следственного комитета. В случае изменения квалификации дела или добавления новых эпизодов согласие потребуется вновь.
