Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
Общество, 27 фев 2014, 21:30
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Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
Депутат Верховной рады Украины, член партии "Фронт перемен", комендант Евромайдана. Активный участник "оранжевой революции" 2004г. - был комендантом Украинского дома в Киеве. В 1991г. наряду с Олегом Тягнибоком стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины (СНПУ), переименованной в 2004г. во Всеукраинское объединение "Свобода".
Депутат Верховной рады Украины, член партии "Фронт перемен", комендант Евромайдана. Активный участник "оранжевой революции" 2004г. - был комендантом Украинского дома в Киеве. В 1991г. наряду с Олегом Тягнибоком стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины (СНПУ), переименованной в 2004г. во Всеукраинское объединение "Свобода".