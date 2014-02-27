Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Депутат Верховной рады Украины, член партии "Фронт перемен", комендант Евромайдана. Активный участник "оранжевой революции" 2004г. - был комендантом Украинского дома в Киеве. В 1991г. наряду с Олегом Тягнибоком стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины (СНПУ), переименованной в 2004г. во Всеукраинское объединение "Свобода".

Депутат Верховной рады Украины, член партии "Фронт перемен", комендант Евромайдана. Активный участник "оранжевой революции" 2004г. - был комендантом Украинского дома в Киеве. В 1991г. наряду с Олегом Тягнибоком стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины (СНПУ), переименованной в 2004г. во Всеукраинское объединение "Свобода".