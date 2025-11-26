Умер актер из «11 друзей Оушена» Майкл Делано
Американский актер и певец Майкл Делано (настоящее имя — Майкл Эйс Дель Фатти) умер в возрасте 84 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Джин.
По ее словам, причиной смерти Делано стал сердечный приступ. Актера не стало еще 20 октября, он скончался в больнице.
Делано родился 26 ноября 1940 года в США. Он начал карьеру в 1960 году, подписав контракт с Swan Records под псевдонимом Ки Ларсон. По данным IMDb, его первой актерской работой в 1963 году стала роль в эпизоде «Главного госпиталя» — одной из самых продолжительных американских мыльных опер.
Делано наиболее известен по роли управляющего казино в первых двух частях «Трилогии Оушена» режиссера Стивена Содерберга. Актер также снимался в вестерне «Кэтлоу», драме «Новые центурионы», боевике «Коммандо», исполнил эпизодические роли в «Ангелах Чарли» и «Чудо-женщине». Всего в его фильмографии свыше 70 работ.
