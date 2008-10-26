В ночь с 25 на 26 октября Россия перешла на зимнее время. В 03:00 мск стрелки часов были переведены на час назад. Эта процедура проводится каждый год в последнее воскресенье октября. Таким образом, россияне возвращаются к единому времени после семи месяцев жизни по времени летнему.

В Минтрансе заверили, что это никак не скажется на пассажирах. Поезда будут прибывать по специальному графику. А самолеты до 3 часов ночи будут вылетать по летнему времени, а прибывать на место назначения - по фактическому.

Однако перевод стрелок часов не коснется лишь одного предприятия в России - Центра управления полетами. Из-за сложности перевода компьютеров и опасений сбоев, часы в ЦУПе не переводятся, они работают там круглогодично по зимнему времени.

Энергетики ратуют за перевод стрелок, поскольку, утверждают они, экономия электричества при этом колоссальная - более 2 млрд кВт/час по стране в год.

Отметим, что, по мнению ученых, традиционный перевод часов весной и осенью многие люди переносят непросто, особенно это сказывается на их эмоциональном состоянии. Наиболее чувствительны в этом отношении дети и много работающие люди, в особенности те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Правда, как подчеркивают специалисты, переход на зимнее время является менее болезненным.

Летнее время традиционно вводится в более чем 100 странах мира для того, чтобы рациональнее использовать светлое время суток в летний период, прежде всего с целью экономии электроэнергии. Ежегодно в последнее воскресенье марта часы переводят на час вперед относительно основного времени, применяемого в стране, а в последнее воскресенье октября стрелки часов переводят на час назад.

Впервые такой перевод был произведен в Великобритании ровно сто лет назад, в 1908г. Россия начала использовать эту практику с 1917г.