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Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

В России за сутки выявлено 46 452 новых случая COVID-19. Госпитализированы 3 912 человека, умер 81. Подробные данные о коронавирусе — в инфографиках РБК

Коронавирус
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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

В России за сутки выявили почти 44 тыс. новых случаев COVID-19
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В ЦБ предупредили о возвращении мошенников к теме коронавируса
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Вакцинация в регионах России
Число примененных доз вакцины на 100 человек населения региона*
первая доза вторая доза
*Может быть не равно доле привитого населения. Оперштаб включает в сведения о вакцинации первой и второй дозой данные по ревакцинации. При этом он не уточняет, учитываются ли в них прошедшие ревакцинацию люди однократно или несколько раз.
Источники: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, Росстат, расчеты РБК
Данные по России i

Джилл Байден выздоровела после COVID-19
Общество
Джилл Байден

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В ЦБ предупредили о возвращении мошенников к теме коронавируса
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

Гинцбург допустил появление более тяжелых мутаций COVID-19
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<25 000
0
<50 000
0
<75 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Кадыров поручил провести в Чечне «второй этап» вакцинации от коронавируса
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Ученые выяснили, что COVID увеличивает риск заболеваний головного мозга
Общество
Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
COVID-19 коронавирус ограничения пандемия заболевание
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