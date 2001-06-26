Македонцы взяли штурмом парламент

В столице Македонии Скопье несколько тысяч человек, собравшихся на митинг в центре города, взяли штурмом здание парламента республики.

Ранее тысячи демонстрантов окружили здание парламента в знак протеста против, как они считают, проявленной правительством мягкости в отношении албанских повстанцев. К демонстрантам присоединились несколько десятков солдат и полицейских, стрельба слышна "из трех разных направлений". Акция протеста началась после того, как пятьсот партизан-албанцев в сопровождении эскорта международных наблюдателей покинули свои позиции в селе Арачиново неподалеку от Скопье в соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутом при посредничестве Евросоюза.

Возмущение македонцев вызвал тот факт, что повстанцы ушли из селения с оружием. Албанские боевики были вывезены из селения Арачиново на автобусах. Более того, повстанцы вовсе не чувствуют себя проигравшими, а наоборот считают, что им удалось заставить правительство возобновить политические переговоры с представителями этнических албанцев.

О пострадавших во время сегодняшнего штурма парламента Македонии пока не сообщается. Известно лишь, что с момента начала демонстрации ранены несколько полицейских. Кроме того, около здания парламента демонстранты уничтожили несколько машин, в том числе Mercedes Бориса Трайковского.