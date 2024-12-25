ФСБ задержала семь человек за попытку теракта в Подмосковье
Оперативники ФСБ предотвратили в Подмосковье теракт украинских спецслужб против одного из руководителей оборонного предприятия. Задержаны семь граждан России, в том числе трое несовершеннолетних, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержанные проживали в Московской, Свердловской областях и Пермском крае. По данным спецслужбы, они вели наблюдение за местом стоянки личного автомобиля руководителя предприятия ОПК, а также собрали и заложили под машину самодельное взрывное устройство (СВУ) из компонентов, изъятых из тайника.
«Деятельность злоумышленников координировалась сотрудниками спецслужб Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у них средствах связи», — подчеркнули в ФСБ.
Там также отметили, что задержанные до этого помогали телефонным мошенникам с Украины, занимаясь незаконной установкой и обслуживанием так называемых сим-боксов, используемых для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков.
«В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — добавили в спецслужбе. В отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России (покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору).
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