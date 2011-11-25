Начальника полиции Кисловодска отстранили за мат в клубе

Начальник отдела МВД по Кисловодску Игорь Артюхов после инцидента в одном из ресторанов города, отстранен от работы.

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Как сообщили в МВД по Ставропольскому краю, по данному факту проводится служебная проверка. И.Артюхов освобожден от исполнения должностных обязанностей до ее окончания. О предварительных результатах проверки пока не сообщается.

Напомним, начальник полиции Кисловодска И.Артюхов оказался в центре скандала после того, как СМИ написали о его поведении в клубе-ресторане. Желая показать свою влиятельность, он пытался выгнать посетителей, используя при этом ненормативную лексику. А когда они отказались покидать ресторан, вызвал наряд полиции. Посетителей ресторана, которые оказывали сопротивление доставили в отделение полиции.

Ранее, как писали СМИ, начальник ОВД Кисловодска запомнился тем, что пришел на переаттестацию с законом о полиции, который собирался цитировать в ответ на вопросы. Тем не менее И.Артюхов прошел переаттестацию и стал полицейским.