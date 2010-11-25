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Британский туроператор получит контроль над "Интуристом"
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Британский туроператор получит контроль над "Интуристом"
Общество, 25 ноя 2010, 11:28
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Британский туроператор получит контроль над "Интуристом"
"Интурист" и британский туроператор Thomas Cook достигли соглашения о создании совместного предприятия (СП) для управления туроператорским и розничным бизнесом "Интуриста". 50,1% уставного капитала создаваемого СП покупает Thomas Cook за 45 млн долл.

Как говорится в сообщении АФК "Системы", "Интурист" станет владельцем 49,9% уставного капитала СП, передав в него свой туроператорский и розничный бизнес. Thomas Cook оплатит свою долю денежными средствами в размере 10 млн долл. и акциями Thomas Cook в объеме 35 млн долл. В структуре самого "Интуриста" останется гостиничный бизнес.

СП сфокусирует усилия на расширении туристического бизнеса в России и других странах СНГ, объединив два туристических бренда: Intourist и Thomas Cook. Операционное управление новой компанией будут осуществлять менеджеры "Интуриста" и представители Thomas Cook, в частности будет назначен новый финансовый директор. Менеджмент СП будет подотчетен исполнительному директору Thomas Cook в странах Западной и Восточной Европы Томасу Дюрингу. Совет директоров СП возглавит глава подразделения Thomas Cook France Дэни Ватье. Завершение формирования СП зависит от выполнения ряда условий, включая утверждение бюджета на следующий год, передачу "Интуристом" в СП определенных активов и обязательств, а также получение разрешения от ФАС. Ожидается, что при выполнении всех вышеуказанных условий формирование СП будет завершено в I квартале 2011г., отметили в АФК.

АФК "Система" основана в 1993г. Компания владеет и управляет различными предприятиями в области телекоммуникаций (МТС, МГТС, "Комстар - ОТС" и др.), электроники ("Ситроникс"), финансов (МБРР и East-West United Bank), недвижимости и строительства ("Система-Галс"), медицинских услуг, туризма ("Интурист") и торговли (торговый дом "Детский мир"), а также предприятиями нефтехимической отрасли Башкирии.

Теги: Thomas Cook , СП , cook
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