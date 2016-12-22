Умер один из создателей «Бурана»

О смерти Вахтанга Вачнадзе на 90-м году жизни РБК рассказали два источника в «Роскосмосе». Конструктора, руководившего в 1977-1991 годах НПО «Энергия», похоронят в ближайшую субботу.
«В последний путь создателя «Бурана» проводит в том числе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин», — рассказал собеседник РБК.
Позже о смерти Вачнадзе сообщила корпорация «Роскосмос».
Вахтанг Вачнадзе родился в 1929 году. После окончания Московского авиационного института имени Орджоникидзе он работал в НИИ завода 88, где трудился в том числе с Сергеем Королевым над созданием первого искусственного спутника Земли. Помимо этого он возглавлял цех, где делали двигатели для космических аппаратов и межконтинентальных ракет.
В 1966-1974 годах Вачнадзе был главным инженером завода в Королеве, потом возглавлял НПО «Энергия», где руководил работами по созданию многоразовой космической системы «Энергия-Буран».Вачнадзе — лауреат государственной премии СССР. Он награжден орденами Ленина, Трудового красного знамени, Октябрьской революции.