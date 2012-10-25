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7. Беспризорные погорельцы
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7. Беспризорные погорельцы
Общество, 25 окт 2012, 12:00
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7. Беспризорные погорельцы
Россия - самая богатая лесами страна мира, деревья покрывают 70% территории страны. У нас растет половина хвойных и пятая часть всех лесов планеты. Однако за последнее столетие этот ресурс значительно истощился. Огромные массивы деревьев бездумно вырубаются, что ведет к изменению климата и исчезновению отдельных биологических видов.
Фото: ИТАР-ТАСС

Пожароопасное законодательство

Одна из главных угроз для лесов - пожары. В 2010г. из-за аномальной жары и отсутствия осадков по всей стране массово горели леса и торфяники. Горели леса в 20 регионах страны, в пожарах погибли 53 человека, сотни остались без крыши над головой. Тушили леса всем миром: помимо профессиональных пожарных были задействованы добровольцы, также помощь оказывали соседние государства.

В этом году лесные пожары охватили даже большую территорию, чем в "катастрофическом" 2010г., отмечает "Гринпис". Незамеченным это осталось лишь потому, что два года назад горели густонаселенные районы Европейской России и Урала, а в этот раз огонь охватил удаленные от столицы сибирские и дальневосточные регионы.

"Наши государственные службы дают статистические отчеты, в которых площади лесных пожаров в несколько раз меньше, чем реальные, определяемые на основании космических снимков", - заявил директор по программам "Гринписа" Иван Блоков. К примеру, по данным Рослесхоза, в 2012г. сгорели 1,5 млн га лесов, по данным "Гринписа" - более 13 млн га.

Ситуацию с лесами в нашей стране усугубил и принятый в 2006г. Лесной кодекс. "После его принятия система лесного хозяйства, в том числе необходимого ухода за лесами, у нас в значительной степени разрушена", - заметил директор по программам "Гринписа". Пожары – один из "звоночков", сообщающих о неблагополучии отрасли.

Новый закон создал условия для захвата лесных земель под застройку и ликвидировал лесников, защищавших деревья от пожаров и незаконных вырубок. Если бы в 2010г. леса не оказались бесхозными, ущерб от возгораний был бы гораздо меньшим, но обнаруживать и тушить пожары на ранних стадиях оказалось некому.

На лесных руинах

"Неисчерпаемость" российских лесов иллюзорна. Города захватывают все большие территории, да и для производства и экономического роста требуется все большее количество древесины. По мнению руководителя Лесной программы WWF России Елены Куликовой, экспансию пора прекращать, постепенно переходя от освоения все новых и новых пространств к грамотному использованию уже освоенных территорий.

Леса - ресурс возобновляемый, уничтоженные рощи и дубравы можно высадить заново, но растут деревья долго - около 50 лет. В США, Канаде и Финляндии лес эксплуатируют не менее активно, чем в России, но там идут работы по его восстановлению, и площади лесов не уменьшаются. Обещания официальных структур выглядят обнадеживающими. Рослесхоз планирует к 2020г. посадить 4,4 млн га защитных лесов, что примерно равно площади Голландии. Общая же площадь новых лесных насаждений составит около 7 млн га.

Экологический анекдот

Неожиданно вспыхнувший лесной пожар придал соревнованиям по спортивному ориентированию неповторимую зрелищность.

 

Теги: лес
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