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Оспа обезьян в цифрах и фактах. Инфографика

ВОЗ признала вспышку оспы обезьян международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Что известно об оспе обезьян — в инфографике РБК

23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Он отметил, что наибольшую угрозу распространение болезни представляет в Европейском регионе. С 7 мая, даты первого заявления о регистрации пациента с диагнозом «оспа обезьян» в неэндемичном районе (где заболевание не характерно, эндемичным регионом считается Африка), заболевание было выявлено у более чем 16,8 тыс. человек в 74 странах.

В Роспотребнадзоре заявили, что принимают все необходимые меры для купирования рисков завоза инфекции и предотвращения возможности ее распространения, а в дополнительных противоэпидемических мерах нет необходимости.

Первый случай подтвержденного заболевания в России был зарегистрирован 12 июля — это молодой человек, вернувшийся из поездки по Европе. Новых случаев оспы обезьян в стране с тех пор не было.

Заражения оспой обезьян. Насколько она опасна и есть ли вакцина
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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Минздрав в начале июля подготовил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

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  • Инфекция в латентной фазе выявляется ПЦР-тестом.
  • Противовирусные препараты для лечения оспы обезьян в России не зарегистрированы.
  • Для симптоматического лечения рекомендованы жаропонижающие, обрабатывать сыпь можно антисептическим порошком генцианвиолетом в сочетании с противогрибковым нистатином или фукорцином.
  • Для лечения детей использовать водные растворы генцианвиолета.
  • При воспалении глаз следует отказаться от применения стероидных мазей или капель.
  • Для вакцинации в России есть три препарата: вакцина оспенная живая, «ОспаВир» и пероральная вакцина «ТЭОвак». Прививка «осуществляется в соответствии с показаниями к применению вакцин».

В начале июня Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предупреждению распространения оспы обезьян. В частности, он предписал гражданам, которые контактировали с больными или теми, у кого подозревают инфекцию, изолироваться на 21 день для наблюдения.

Обезьянья оспа: нужно ли бояться новой пандемии
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Фото:Pexels

Авторы
Теги
Дарья Букина Дарья Букина, Анастасия Санникова, Светлана Прохорова
Оспа обезьян Роспотребнадзор вирус ВОЗ Минздрав
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